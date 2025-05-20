MediaTek Bu Hamlesiyle Mobil İşlemci Tarihinde Bir İlke İmza Atacak!

MediaTek, kısa bir süre önce düzenlenen Computex fuarında önemli bir duyuruya imza attı. Şirket, 2 nanometrelik üretim süreciyle geliştirilen yeni nesil işlemcisi üzerinde aktif olarak çalıştığını açıkladı.

Aktarılanlara göre firmanın yeni çipi Eylül 2025’te üretim aşamasına geçiş yapacak. Eğer süreç sorunsuz ilerlerse, MediaTek mobil işlemci yarışında Apple ve Qualcomm gibi rakiplerinden önce 2nm tabanlı bir yongayı piyasaya süren ilk üretici olabilir.

2nm Süreciyle Üretilen İlk İşlemci MediaTek’ten Gelebilir

Bilindiği üzere şu anda üst düzey akıllı telefon işlemcileri ağırlıklı olarak 3nm teknolojisiyle üretiliyor. Ancak MediaTek, bu alanda çıtayı bir adım daha yükselterek 2nm’ye geçiş yapan ilk üretici olmayı hedefliyor.

Şirket, bu yeni işlemcinin adını henüz açıklamasa da beklentiler, yonganın “Dimensity 9600” adıyla tanıtılacağı yönünde. Bu model, bu yıl çıkacak olan ve 3nm üretim sürecine sahip olacak Dimensity 9500'ün halefi konumunda olacak. Öte yandan Apple’ın 2025 model A20 çipinde 3nm sürecinin geliştirilmiş bir versiyonu olan N3P’yi kullanacağı öngörülüyor.

MediaTek’in yeni yongası, yalnızca teknik olarak değil, fiyatlandırma bakımından da şirket tarihinde bir ilki temsil edebilir. Zira 2nm üretim sürecinin, 3nm’ye kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha maliyetli olduğu bildiriliyor. Bu da Dimensity 9600'ü, MediaTek’in şimdiye dek ürettiği en pahalı ve en yüksek performanslı mobil işlemci haline de getirebilir.

TSMC’nin 2nm teknolojisi üzerindeki üretim planlarıyla da örtüşen bu gelişmeyle birlikte, MediaTek’in yeni çipini 2026’nın sonuna doğru piyasaya sürmesi bekleniyor.Şayet Samsung, Apple ve Qualcomm gibi rakipler bu alanda elini daha çabuk tutmazsa MediaTek, 2nm sürecine geçiş yapan ilk firma olabilir.