MediaTek MmWave Destekli İlk 5G Modemini Duyurdu

MediaTek mmWave 5G modemi duyuruldu. MediaTek mmWave 5G modemi özellikleri nasıl? M80 adlı modem çipi, Qualcomm ve Samsung'un sunduğu ürünlerin ardından mmWave destekli ilk 5G modemi olacak.

Tayvanlı çip tasarımcısı MediaTek, mobil tarafta daha fazla pazar payı kazanmasına yardımcı olacağını düşündüğü bir 5G çipi piyasaya sürdü. MediaTek tarafından duyurulan M80 modem çipi, Verizon Communications Inc. gibi ABD'li operatörler tarafından kullanılan milimetre dalga teknolojisini desteklemesiyle merak uyandırıyor.

Qualcomm ve Samsung Electronics'in ardından MediaTek, akıllı telefonlar gibi cihazların hücresel veri ağlarına bağlanmasına yardımcı olan modem yongası tedarikçisinden biridir. Şirket, diğerlerinin yanı sıra Xiaomi ve LG Electronics telefon üreticilerine de çip tedarik ediyor.

Qualcomm ayrıca şu anda milimetre dalga teknolojisinden en fazla yararlanan şirket olarak ön plana çıkıyor. Hatta iPhone 12'nin ABD versiyonlarında da Qualcomm çipleri kullanılmakta.

MediaTek mmWave 5G modemi özellikleri

Bugüne kadar MediaTek'in 5G yongaları, Çin gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılan 5G ağlarının "sub-6" varyantı ile uyumluydu. MediaTek'in Pazartesi günü duyurulan M80 adlı modem çipi ise milimetre dalga teknolojisine destek sağlayacak.

Aslında Helio M70 şirketin ilk 5G modemiydi, ancak mmWave bant desteğine sahip değildi. MediaTek'in yeni modemi M80 ise hem mmWave hem de sub-6GHz'i tek bir yongada birleştirdiği için ABD'li üreticilere satışı yapılabilir durumda.

MediaTek M80, sırasıyla 7.67Gbps ve 3.67Gbps maksimum indirme ve yükleme hızlarıyla hem bağımsız olmayan hem de bağımsız 5G modlarını destekliyor. Snapdragon X60 ise maksimum 7,5 Gb / sn'ye ve 3 Gb / sn'ye ulaşabiliyor.

M80 modem çipi mmWave ağı için destek sağlamasının yanı sıra; çift 5G SIM, çift 5G NSA ve VoNR (Voice over New Radio) teknolojisiyle uyumlu.

MediaTek Uluslararası kurumsal satış genel müdürü Finbarr Moynihan, Reuters'e verdiği bir röportajda ABD modelleri için çip tedarik etme konusunda daha fazla anlaşma sağlamak istediklerini aktardı. Moynihan açıklamasında, "Operatör ortamı ve teknoloji gereksinimleri açısından çok farklı bir pazar, ancak hacim ve pazar payımızdaki bazı sağlam ilerlemelerden memnun kalacaklar" ifadelerine yer verdi.