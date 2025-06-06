Meizu, Yeni Amiral Gemisi İle Geri Dönüyor: Tarih Verildi!

Çin'in köklü akıllı telefon markalarından Meizu’nun bir süredir merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon serisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Meizu 22 adını alması beklenen yeni seri ülkenin önemli sertifikasyon şirketleri tarafından resmen onaylandı.

Bu gelişme ile birlikte beklenen yeni modellerin tanıtım tarihi hakkında önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Gelin hep beraber Meizu 22 serisinin ne zaman tanıtılacağına ve hangi özelliklerle birlikte geleceğine bir göz atalım.

Meizu 22 Serisi Temmuz Ayında Görücüye Çıkacak

Paylaşılan bilgilere göre markanın yeni akıllı telefon modelleri, temmuz ayı içerisinde resmen tanıtılacak. Öte yandan serinin tahmin edilenin aksine ikiden daha fazla modelle geleceği söyleniyor. İddialara göre Meziu, yeni 22 serisinde standart ve Pro modelin yanı sıra özel yeniliklere sahip olacak bir dizi akıllı telefon modeli daha ekleyecek.

Bu cihazlar arasında en dikkat çekenlerden birinin, “AI destekli küçük ekranlı amiral gemisi” olarak tanımlanacağı söyleniyor. 71 mm genişliğindeki kompakt gövdesiyle de dikkat çekeceği belirtilen bu modelin, Meizu’nun tarihinde ilk kez periskop telefoto kameraya yer verdiği telefon olma özelliğini de taşıyacağı bildiriliyor.

Buna ek olarak, sızdırılan bilgiler serideki birçok modelin Snapdragon 8 Extreme Edition işlemcisinden güç alacağını ortaya koyuyor. Ayrıca, geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen etkinlikte, kamera teknolojilerine ciddi yatırımlar yapacaklarını duyuran Meizu’nun, bu vizyonunu yaklaşan 22 serisinde hayata geçirmesi bekleniyor.

Peki siz yeni Meizu 22 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...