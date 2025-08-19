Meizu'nun Ucuz Amiral Gemisi Snapdragon İşlemci, OLED Ekran ve 80W Hızlı Şarj ile Gelecek

Uygun fiyatlı amiral gemisi modelleriyle adından sık sık söz ettiren Meizu, yeni telefonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Çin'deki son sertifikasyon sürecini tamamlayan Meizu 22'nin özellikleri de netleşmeye başladı. Snapdragon 8 Elite işlemci, 5.500mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteğiyle gelen telefon, Ağustos sonunda tanıtılacak.

Meizu 22, 3C Sertifikasını Aldı

Bugün 3C sertifikasını alan Meizu 22, beraberinde gelen adaptörle 80W hızında şarj olacak. Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre telefonun bataryası 5.500 mAh kapasiteye sahip olacak. Bu kapasite her ne kadar ilk bakışta çok da iddialı görünmese de Galaxy S25 Ultra'daki pilin bile 5.000 mAh olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Ayrıca oldukça hızlı olan 80W şarj hızı da çok hızlı dolum sağlayacak. Elbette ki Meizu 22'nin iddialı olduğu tek konu batarya değil. Telefonda kullanılan IPO teknolojisiyle üretilen OLED panel, her tarafında sadece 1.22mm çerçeveye sahip. Bu da neredeyse çerçevesiz bir tasarımı mümkün kılıyor. Cihazın kalınlığı ise sadece 7.1mm ve hala 8.2 mm'lik 25 Ultra'dan ince.

Günümüzde telefonlar büyüdükçe büyürken, Meizu hiçbir özellikten taviz vermeden "ince" bir telefon sunmayı başarıyor. Elbette ki iPhone 17 Air ve Galaxy S25 Edge ile kıyaslandığında Meizu 22 hala kalın. Şirketin kamera konusunda da iddialı olduğunu söylemek mümkün. Ana kamera 24mm lens ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip.

Bu geniş diyafram, düşük ışıkta daha iyi performans vaat ediyor. Telefoto kamera ise 72mm lens ve f/2.4 diyafram ile 3x optik zoom sunuyor. Dijital zoomun bulanık sonuçlar verdiği bir dönemde, gerçek optik zoom desteği önemli bir artı. İşlemci tarafında ise Snapdragon 8 Elite kullanıldığına dair iddialar var. Qualcomm halihazırda 8 Elite 2 üzerinde çalışıyor.

Ancak şimdilik piyasadaki en güçlü Snapdragon işlemci bu. Elbette ki bu özelliklerin büyük bir kısmı şimdilik sızıntı ve ekran boyutu gibi özellikler mevcut değil. Ancak yakın zamanda telefonun tanıtılmasıyla tüm bunlar değişecek.