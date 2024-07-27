Meizu'dan Büyük Atılım: İlk Otomobiliyle Xiaomi'ye Meydan Okuyor!

Meizu, bu yıl içinde ilk otomobiliyle Xiaomi'ye meydan okumaya hazırlanıyor.

Çin'in teknoloji devlerinin otomotiv pazarına olan ilgileri artırmaya devam ediyor. Huawei'nin otomobillerine entegre ettiği hizmetlerin ardından Xiaomi de otomobil üretimine adım atmıştı. Şimdi ise Geely'nin desteğiyle Meizu, ilk otomobilini tanıtmaya hazırlanıyor.

Meizu'nun İlk Otomobili Hakkında Neler Biliyoruz?

Meizu COO'su Liao Qinghong, ChinaJoy 2024 fuarında yaptığı açıklamada ilk otomobillerinin benzersiz özellikler ve performans sunacağını belirtti. Meizu DreamCar MX adını taşıyacak olan bu model, Geely'nin Sürdürülebilir Deneyim Mimarisi (SEA) platformunu temel alacak. İlk görüntüler, Lynk & Co Z10'a benzer boyutta bir sedanı işaret ediyor.

Meizu, otomobil sektöründeki kullanıcı tabanını oluşturmaya büyük yatırım yapmaya başladı. Şirket hayranların tasarım tartışmalarına ve kişiselleştirme seçeneklerine katılabilecekleri DreamCar MX topluluğunu başlattı. Bu platformda renk şemalarından Flyme Auto temalarına kadar çeşitli alanlarda kullanıcılar söz sahibi olabilecek.

Meizu'nun otomotiv girişiminin başarısı, rekabetçi Çin elektrikli araç pazarında kendini ne kadar farklılaştırabileceğine ve Geely'nin üretim yeteneklerinden ne kadar yararlanabileceğine bağlı olacak. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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