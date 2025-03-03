Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Temmuz 2025 Zam Oranları

Milyonlarca memur ve emekli, 2025 Temmuz zammını belirleyecek enflasyon farkını araştırıyor ve hesaplama yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verileri de bu doğrultuda zam oranlarına dair ilk sinyalleri verdi.

Şu an için 2 aylık enflasyon farkı %1.33 olarak hesaplanırken, toplam zam oranı %6.41 seviyesinde. Ancak kesin rakamlar için önümüzdeki dört ayın verileri bekleniyor.

Şubat Ayı Enflasyon Verileri

TÜİK'in şubat ayı verilerine göre:

Ocak enflasyonu: %5.03

Şubat enflasyonu: %2.27

Yıllık enflasyon: %39.05

2 aylık toplam enflasyon farkı: %1.33

olarak hesaplandı.

Emekliler Ne Kadar Zam Alacak?

Bu verilere göre memur maaşları için şimdilik %6.41 oranında zam hesaplanıyor. Enflasyon verilerine bakınca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, şimdiden %7.3 oranında zammı hak etmiş konuma geldiğini görebiliyoruz.

Buna rağmen söz konusu oranın da ilerleyen dört ayın enflasyonuna bağlı olarak değişebileceğinin altını çizelim.

Memur maaşları ve memur emeklileri için 2025 toplu sözleşme kapsamında yılın ilk 6 ayı için %6, ikinci 6 ayı için %5 zam yapılması planlanıyor.