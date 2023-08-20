İşte Mercedes’in Ustalık Eseri: Mercedes-AMG GT Modelinin İkinci Nesli Tanıtıldı!

Dünyanın en prestijli araba markalarından birisi olan Mercedes-Benz, Mercedes-AMG’nin yeni spor otomobilini tanıttı. 10 yıl önce piyasaya çıkan Mercedes AMG GT modeli, daha büyük ve güçlü bir şekilde yeniden tasarlandı.

Modelin ikinci nesli olarak tanıtılan arabaya Mercedes'in ustalık eseri diyebiliriz. Çünkü yeni tasarımıyla Porsche'nin 911 modelinin en büyük rakibi olarak gösteriliyor.

2024'ün İlk Yarısında Yollarda!

2024 yılının ilk yarısında yollara çıkması beklenen Mercedes-AMG GT'nin tasarımındaki detaylar oldukça ilgi çekici.

İlk olarak aracın eskisine nazaran daha ince ön farlara sahip olması göze çarpıyor. Ayrıca farlarda Digital Light teknolojisinin kullanıldığı da belli oluyor.

Aracın arka bölümündeki aktif spoyler ve 3 boyutlu LED farlar çok daha profesyonel bir yöntemle oluşturulmuşa benziyor. Arka spoylerin daha iyi yere basma kuvveti için 80 km/s hızın üzerinde 5 farklı konumda hareket edebildiğini de belirtelim.

Aracın ön ızgaralarında bulunan panjurlar ise havayı daha iyi yönlendirebilmek için araç hızına, ivmesine ve yönüne bağlı olarak pozisyon değiştirebiliyor.

Aracın gövdesi alüminyum, çelik, magnezyum ve fiber karışımdan oluşuyor. Böylece çok daha hafif ve sağlam bir yapıya sahip oluyor.

İşte Mercedes-AMG GT'nin Tanıtım Videosu!

Motor Özellikleri

Mercedes-AMG GT mühendisleri, turbo basıncını ve soğutmayı artırarak bu daha yüksek performansa ulaşmayı hedefledi. Buna göre araç iki farklı motor seçeneğine sahip olacak.

İlk motor seçeneği olan AMG GT 63, 577 beygir gücüne sahip olacak. Motorun bu özellliği sayesinde araç, 0’dan 100 km/s hıza 3,1 saniyede çıkacak.

İkinci motor AMG GT 55, 469 beygir gücüyle çalışacak ve aracın 3,8 saniyede 100 km/s hıza ulaşmasını sağlayacak. Her iki versiyonda da çift turbo beslemesiyle 4.0 litrelik V8 motor görev yapacak.

11 Farklı Renk Seçeneği

Mercedes-AMG GT, 5 adet tasarım paketi ve 11 adet renk seçeneği ile sürücülerin beğenisine sunulacak. İç mekan tasarımındaki en büyük değişiklik oturma düzeni olacak. Her ne kadar 4 kişilik bir araç olarak bilinse de 2+2 kişilik oturma düzeni ile farklılık yaratacak.

Arka koltuklar bagaj alanı yaratmak için katlanabilecek. Kokpit tasarımında ise çok büyük bir değişiklik olmayacak. Alışılagelmiş Mercedes modellerindeki gibi sürücünün önünde dijital gösterge paneli olacak.

Siz, Mercedes'in yeni tasarlanmış spor aracını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.