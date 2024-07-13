Pist ve Performans Odaklı Yeni Canavar: Mercedes-AMG GT63 Pro 4Matic Tanıtıldı!

Mercedes-AMG, GT serisine AMG GT63 Pro 4Matic adında yeni bir üye daha ekledi. Goodwood Festival of Speed'de tanıtılan bu yeni model, performans ve pist odaklı özellikleriyle dikkat çekiyor.

GT63 Pro'nun mevcut GT63 modeline göre yapılan değişiklikleri arasında artırılmış güç çıkışı, iyileştirilmiş soğutma ve standart karbon-seramik frenler bulunuyor. Piste uygun lastikler de ekstra ücret olmadan sunulacak. AMG Başkanı Michael Schiebe, Pro'nun pistte üstün performans gösterirken günlük kullanımda da rahat olacağını belirtti.

Mercedes-AMG GT63 Pro 4Matic Neler Sunuyor?

Yeni GT63 Pro, AMG'nin 4.0 litrelik çift turbolu V-8 motorunun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor. Motor, 603 beygir gücü ve 627 pound-feet tork üretiyor. Araç, 4Matic dört tekerlekten çekiş sistemine ve dokuz vitesli otomatik şanzımana sahip. 0-60 mph hızlanmasını 3.1 saniyede tamamlıyor ve 124 mph hıza 0,5 saniye daha hızlı ulaşıyor.

Pro'nun soğutma sisteminde önemli iyileştirmeler yapılmış. Ön kısımda çift yüksek sıcaklık radyatörü ve ön ile arka diferansiyeller için ayrı radyatörler bulunuyor. Ayrıca elektronik kontrollü transfer kutusu da aktif olarak soğutuluyor.

Aerodinamik değişiklikler arasında arkada sabit bir karbon fiber kanat ve aracın altında ek hava deflektörleri yer alıyor. Bu değişikliklerin aracın genel aerodinamik performansını artırdığı belirtiliyor.

Pro, normal GT63 modelindeki aktif dinamik sistemleri de koruyor. Arka aks direksiyonu, elektronik kontrollü sınırlı kaymalı diferansiyel ve uyarlanabilir amortisörler gibi özellikler mevcut.

GT63 Pro, sınırlı sayıda değil piyasanın talebine göre üretilecek. Fiyatlandırma ve diğer detaylar, teslimatların başlayacağı gelecek yılın başlarında açıklanacak.

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