Mercedes-Benz'in 140. Yıla Özel Arabası Türkiye'de! Herkes Alamıyor

Mercedes-Benz, 140. yılına özel olarak C 200 4MATIC 140th Year Edition modelini duyurdu. Türkiye'de sadece sınırlı sayıda satılacak olan bu aracın oldukça şaşırtıcı bir fiyat etiketi bulunuyor. Güvenlik ve otonom sürüş konusunda da önemli geniş bir yelpaze sunan araba, özellikle uzun yolculuklar için konfor odaklı bir deneyim sunuyor.

140. Yıla Özel Mercedes-Benz C 200 4MATIC'ın Fiyatı Ne Kadar?

Mercedes-Benz C 200 4MATIC 140th Year Edition'ı. Türkiye fiyatı, 7 milyon 136 bin TL olarak belirlendi. Bu özel araçtan Türkiye'de yalnızca 140 adet satılacak. Aracın sınırlı sayıda sunulmas, söz konusu modelden herkesin alamayacağı anlamına geliyor. Yani 141. kişinin arabayı alacak parasının olup olmadığının bir önemi bulunmayacak.

140. Yıla Özel Mercedes-Benz C 200 4MATIC'ın Özellikleri Neler?

4MATIC: Dört tekerlekten çekiş.

Dört tekerlekten çekiş. Arka Aks Yönlendirme: Arka tekerlekleri hıza bağlı olarak ön tekerleklerle aynı veya zıt yönde 2,5 dereceye kadar yönlendirme.

Arka tekerlekleri hıza bağlı olarak ön tekerleklerle aynı veya zıt yönde 2,5 dereceye kadar yönlendirme. Yarı Otonom Sürüş Destei: Mevcut.

Mevcut. Sanal Gösterge Paneli: Mevcut.

Mevcut. Araç Kamerası: Entegre kayıt kamerası.

Entegre kayıt kamerası. 19 İnç AMG Jantlar: 5 çift kollu, parlak siyah hafif alaşım jantlar.

5 çift kollu, parlak siyah hafif alaşım jantlar. AMG Bagaj Üstü Spoyler: Aracın rengiyle uyumlu arka spoiler.

Aracın rengiyle uyumlu arka spoiler. Mesaj Özellikli Ön Koltuklar: Mevcut.

Mevcut. Karbon-Fiber Süslemeler: Mevcut.

Mevcut. Hava Kalitesi İyileştirme: Destekliyor.

Destekliyor. Kış Paketi: Isıtmalı direksiyon simidi ve ön cam yıkama sistemi.

Mercedes-Benz C 200 4MATIC 140th Year Edition'ın en önemli özelliklerinin başında arka tekerlekleri de sürüş hızına göre ön tekerleklerle aynı ya da zıt yönde 2,5 dereceye kadar döndürebilmek geliyor. 60 km/sa hızın altında arka tekerlekler ön tekerleklerin ters yönünde dönüyor. Böylece araç daha kolay dönüşler yapabiliyor, dar alanlarda manevralar oldukça kolay bir hâl alıyor. 60 km/sa hızın üzerinde ise arka tekerlekler ön tekerlek ile aynı yöne dönüyor. Böylelikle yüksek hızlarda şerit değiştirirken ya da ani manevra yapıldığında daha güvenli bir sürüş imkânı elde ediliyor.

Araç yarı otonom sürüş avantajları ile geliyor. Şerit takibi ve öndeki araçla mesafeyi otomatik olarak ayarlama gibi özellikleri mevcut. Bu sayede daha rahat sürüş imkânına sahip olunabiliyor. Diğer yandan güvenlik için kritik öneme sahip sistemler de bulunuyor. Öyle ki çarpışma riski önceden belirlenebiliyor. Otomobilin geniş özellik yelpazesinde ayrıca araç kamerası ile sanal gösterge paneli de bulunuyor.

Sadece 140 adet satılacak olan araba, bel destekli, uzun yolculuklarda rahat bir deneyim sunan masaj özelliği içeren ön koltuklara sahip. Öte yandan uzun yolculuklar için hava kalitesini koruyan sistemlerle donatılmış durumda. Havadaki toz ve kötü kokuları azaltan bu sistemin yanı sıra ısıtmalı direksiyon da bulunuyor.

140. Yıla Özel Mercedes-Benz C 200 4MATIC'ın Nasıl Bir Tasarımı Var?

Araçta tasarım için tek bir seçenek mevcut. Dış tarafta koyu gri renk tercih edilirken iç tarafta ise ağırlıklı olarak siyah renk tercih edildi. Aracın geri kalanı ile uyumlu spoiler sayesinde sadece araç şık bir görünüme kavuşmakla kalmıyor, bununla birlikte arka aks üzerindeki yere basma kuvveti artarak yüksek hızlara çıkıldığında daha dengeli bir sürüş imkânı elde ediliyor.

İç tarafa geçildiğinde bizi siyah deri döşeme ve siyah konsol tasarımı karşılıyor. Bu sadelik sayesinde otomobil oldukça şık hissettiriyor. 140. yıla özel karbon fiber süslemeler sayesinde aracın genel tasarımıyla uyum sağlayarak bütünlüğün korunduğu araçta en sevdiğiniz müziklere kolay bir şekilde erişmenizi mümkün kılan eğlence sistemi de bulunuyor.

Editörün Yorumu

Mercedes-Benz C 200 4MATIC 140th Year Edition'ın yalnızca 140 adet gibi oldukça sınırlı sayıda satılacak olması dolayısıyla epey rağbet göreceğini düşünüyorum. 140 adetle sınırlı olması ile bağlantılı şekilde bunun ileride değerini koruyacak bir model olduğu kanaatindeyim. Tabii, aracın standart olarak tek tasarımla gelmesinin geniş kullanıcı kitlesinin özelleştirmeye önem verenler için bir dezavantaj olduğunu da belirtmeliyim.