Hafif Ticari Parasına SUV! Skoda Enyaq Cargo Tanıtıldı!

Skoda oldukça ilginç bir yöntem deniyor. Tüketiciler panelvanların camlıvan dediğimiz binek tipine dönüştürülmesine oldukça alışkın. Bunun en yakın örneği olarakta Transporter ailesini gösterebiliriz. Ancak Skoda SUV'dan devşirme bir hafif ticari tasarladı. İşte karşınızda Skoda Enyaq Cargo teknik özellikleri ve detayları...

Skoda Enyaq Cargo Teknik Özellikleri!

Skoda, tamamen elektrikli SUV modeli Enyaq’ı ticari araç pazarına uyarlayarak Enyaq Cargo adını verdiği yeni bir versiyon geliştirdi. Arka koltukları çıkarılan ve yük taşımaya elverişli bir kargo bölmesiyle donatılan model hafif ticari araç kategorisinde konumlandırıldı. Bu dönüşüm İngiltere merkezli Strong Plastic Products Ltd ile yürütülen iş birliği sonucunda hayata geçirildi.

Enyaq Cargo Skoda’nın güncellenmiş klasik SUV gövdesi üzerine inşa edildi. Coupe form yerine klasik gövde tercih edilerek arka alanın daha verimli kullanılması amaçlandı. Arka koltukların tamamen çıkarılmasıyla elde edilen geniş alana dayanıklı plastikten özel bir kargo bölmesi yerleştirildi. Ayrıca sürücü bölmesiyle kargo alanı arasına yerleştirilen camlı bölme sayesinde taşınan yükün hareket sırasında sabit kalması sağlandı.

Aracın dış görünümünde büyük farklar olmasa da panelvanlardaki metal yüzeyler yerine orijinal arka camlar korunmuş. Bu camlar koyu renge boyanmış ve elektrikli açma işlevi devre dışı bırakılmış. Böylece Enyaq Cargo dışarıdan bakıldığında sıradan bir SUV görünümünü koruyor. Yükleme işlemleri ise hem arka kapılar hem de bagaj kapağı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Enyaq Cargo iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor; arkadan itişli Enyaq 85 ve dört tekerlekten çekişli SportLine 85x. Her iki versiyon da 282 beygir gücü (210 kW) sunuyor. 77 kWh batarya kapasitesiyle donatılan araçlar WLTP standartlarına göre 578 kilometreye kadar menzil vadediyor. Performans odaklı vRS versiyonunda ise bu ticari dönüşüm sunulmuyor.

Türkiye’de Satışa Çıkarsa Ne Olur? Fiesta Van’lardan Hatırlıyoruz

Enyaq Cargo’nun Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı henüz net değil. Zira Türk kullanıcılar için aracın hafifi ticariye dönmesi için ekstra dönüşüm ücreti ödemek oldukça "saçma" olarak nitelendiriliyor. Ancak uygun fiyatla satılması halinde işler oldukça değişir.

Nitekim bir dönem Ford Fiesta Van modelleri de benzer bir yoldan geçmişti. Panelvan olarak ithal edilen ve arka camları sacla kapatılan Fiesta’lar zamanla ustaların müdahalesiyle tekrar coupe otomobile dönüştürülmüş cam kesilerek “makyajlanmış”tı. Bu geçmiş tecrübeler düşünüldüğünde Enyaq Cargo’nun da benzer şekilde uygun fiyatlı SUV modellerine ilham vermesi mümkün.

Türk ustalar bu tarz dönüşümleri kendi elleriyle yeniden yorumlayarak binek araç görüntüsünde ticari plaka avantajı sunan yeni çözümler geliştirebilir. Üstelik şu an bile aracın 2. el fiyatlarını karşılaştırırsanız gerçek bir Fiesta Coupe yerine ,her yıl muayeneye girme zorunluluğunu göz önüne aldığınızda, yarı fiyatına coupe görünümlü bir Fiesta Van satın alabiliyorsunuz.