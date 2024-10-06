Mercedes-Benz'den Dubai'ye 1 Milyon Dolarlık Yeni Lüks Bir Gökdelen İnşa Edecek: İyi de Neden?

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz ile ilgili kısa bir süre önce ilginç bir gelişme yaşandı. Ünlü marka, Dubai'de yaklaşık olarak 1 milyar dolara mal olacak yeni bir gökdelen inşa edeceklerini duyurdu. Detaylar haberde.

Mercedes-Benz, Rakiplerine Benzer Şekilde Gayrimenkul Dünyasına Giriş Yapacak

Almanya merkezli ünlü otomobil üreticisi Mercedes-Benz'i bünyesinde bulunduran çatı şirketi Mercedes-Benz Group AG, kısa bir süre önce Dubai'ye inşa edilecek yeni gökdelen projesini resmi olarak tanıttı. Şirket bünyesindeki "Mercedes-Benz Places" firmanın yürüttüğü proje ile birlikte Alman otomotiv devinin, rakipleri gibi gayrimenkul dünyasına giriş yapacağı bildiriliyor.

Bilmeyenler için, yakın zamanda Porsche ve Aston Martin başta olmak üzere pek çok otomobil üreticisi, bünyelerinde yeni binalar inşa ederek gayrimenkul sektörüne büyük yatırım yapmaya başladı.Benzer bir yol izlemek isteyen Mercedes de 1 milyar dolarlık yeni projesi kapsamında Dubai'ye dev bir gökdelen inşa etmek için kolları sıvadı.

Dünyanın en yüksek kulesi Burj Khalifa'nın manzarasına sahip 1 milyar dolarlık proje, Alman otomobil üreticisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen emlak şirketlerinden Binghatti Properties tarafından inşa edilecek.

Mercedes-Benz Places adını taşıyan 65 katlı gökdelen, tamamlandığında 341 metre yüksekliğinde olacak. 150 daireye sahip olması planlanan binada ortalama daire fiyatının 10 milyon doları aşması bekleniyor. Söz konusu binanın 2026 yılının son aylarında tamamlanacağı belirtiliyor.

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