Mercedes-Benz, Gönüllü Olarak İşten Çıkan Çalışanlarına Milyonlarca TL Verecek!

Son dönemde pek çok Alman otomotiv devi gibi Çin'in elektrikli otomobil furyasından olumsuz etkilenen Mercedes-Benz, kısa bir süre önce ilginç bir karara imza attı. Şirket, tasarladığı yeni tasarruf planı kapsamında çalışanlarının gönüllü bir şekilde işten ayrılması için cazip tekliflerde bulunmaya başladı.

Aktarılanlara göre firma, bazı çalışanlarına sadece gönüllü bir şekilde işten ayrılmaları için dudak uçuklatan paralar teklif ediyor. Şirketin işten çıkarmak istediği çalışanlarına yüksek tazminatlar sunup, gelecekte karşılaşabileceği büyük masraflardan kurtulmak istediği bildiriliyor.

Mercedes-Benz Gönüllü Olarak İşten Çıkan Çalışanlarına 20 Milyon TL'ye Kadar Tazminat Ödeyecek

Almanya merkezli otomobil üreticisi, açıkladığı tasarruf planı kapsamında gönüllü olarak işten çıkmayı kabul eden 5-10 yıl deneyimli çalışanlarına 100 bin euro, 20 yılı aşkın bir süredir firmada çalışanlara 300 bin euro, 30 yılını dolduran bazı çalışanlarına ise 500 bin euro (yaklaşık 20 milyon TL) tazminat ödemesi yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, çalışanlara sunulan tazminat teklifinde herhangi bir zorlama veya dayatma olmayacak. Çalışmaya devam etmek isteyen kişiler, sorgusuz sualsiz Mercedes bünyesinde görev yapmaya devam edebilecek. Mercedes, 30 bine yakın çalışana yapıldığı söylenen teklifin 31 Temmuz tarihine kadar cevaplanmasını bekliyor.

Alman otomotiv devileri gibi fabrikadaki çalışanlarını çıkarmaya başlayan Mercedes, yeni tasarladığı tasarruf planı ile beraber 2027 yılına kadar giderlerinden 5 milyar euro kadar kısmayı hedefliyor. Firma bu plan kapsamında çalışanlarının nispeten büyük bir kısmını gönüllü şekilde işten çıkartarak gelecekte yaşabileceği maddi sorunları önlemeyi planlıyor?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz deneyimli bir Mercedes çalışanı olsaydınız, bu teklifi kabul eder miydiniz? Yorumlarda buluşalım...