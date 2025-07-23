Yakında Excel'de Gelir: Mercedes-Benz'den İlginç Özellik!

Mercedes-Benz elektrikli otomobil trendiyle birlikte içten yanmalı modelleri de dahil olmak üzere tüm ürün gamında radikal değişiklikler yapıyor. Bu kapsamda otomobiller yeni ve farklı özellikler kazanırken bir yandan da farklı bir ekosistem içerisine girdiklerini gösteriyor. Bu kapsamda gelen yeni bir özellik oldukça ilginç oldu. Zira Mercedes-Benz toplantılarınıza her an katılımınızı sağlamanız için otomobillerine Teams uygulamasını entegre ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Mercedes-Benz Otomobillerini Windows'a Dönüştürüyor!

Mercedes-Benz teknolojiyle entegrasyon konusunda önemli bir adım daha atarak yeni nesil CLA modeliyle birlikte Microsoft iş birliğini duyurdu. Microsoft Teams, 365 Copilot yapay zeka asistanı ve Intune desteğiyle donatılan bu araç sürüş deneyimini yalnızca lüks ve performansla değil aynı zamanda üretkenlikle de birleştiriyor.

Yeni CLA Mercedes’in MB.OS işletim sistemine entegre edilen Microsoft Intune sayesinde hareket halindeyken toplantılara katılımı mümkün kılan "Geliştirilmiş Toplantılar" özelliğini sunacak. Sürücüler bu sayede araç içinden Teams görüşmelerine katılabilecek ancak güvenlik nedeniyle kamera ve ekran paylaşımı görüntülenemeyecek.

Bu özellik yoğun tempolu profesyonel yaşamı olan kullanıcılar için oldukça yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ayrıca araçta yer alan yeni takvim uygulaması sayesinde toplantı saatleri önceden görülebilecek ve genişletilmiş sesli sohbet sistemi hareket halindeyken kurumsal mesajlara sesli yanıt verilmesine olanak tanıyacak.

Mercedes bu işlevleri bir araya getirerek aracı adeta “üçüncü bir çalışma alanına” dönüştürmeyi amaçlıyor. Elbette bu gelişmiş teknolojilerin tamamı standart donanımda yer almayacak. Microsoft Teams entegrasyonu “Eğlence Paketi Plus” kapsamında sunulacak ve ek ücret karşılığında satın alınabilecek. İlk olarak ABD ve Avrupa pazarlarında sunulacak olan bu teknoloji ilerleyen süreçte Mercedes’in tüm model gamına entegre edilmesi planlanan dijital dönüşüm stratejisinin de önemli bir parçası.

Peki sizce bu özellik kullanıcıların beklentilerini karşılıyor mu? Yoksa sadece saçmalık mı? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...