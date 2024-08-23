Mercedes-Benz Araçlarında Oyun Oynama Dönemi Başlıyor: GTA 5 Bile Oynanabilecek!

Almanya merkezli otomobil üreticisi Mercedes-Benz, uzun bir süredir çalışmalar yürüttüğü araç içi bilgi ve eğlence sistemleri ile ilgili yeni bir projeye imza attı. Ünlü marka, Boosteroid firmasıyla yaptığı işbirliği sonucu otomobillerinde yer alan bilgi-eğlence panellerinde oyun oynanabilmesine imkan tanıyacak! Detaylar haberde.

Mercedes Otomobillerinde GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 Gibi Pek Çok AAA Oyun Oynanabilecek!

Geçtiğimiz yıllarda araçlarına yapay zeka destekli yeni bir sesli asistan entegre eden Mercedes, kısa bir süre önce otomobil içinde oyun oynanmasını sağlayacak yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Bulut oyun platformu Boosteroid ile yeni bir iş birliği gerçekleştiren şirketin otomobillerinde bilgi-eğlence ekranları üzerinden oyun oynanabilecek.

Yeni anlaşma kapsamında Boostreoid platformunda yer alan tık GTA 5, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Elden Ring, Rocket League, Roblox ve Fortnite başta olmak üzere yüzlerce oyun Mercedes araçlarında oyunseverlerle buluşacak. “MBUX Eğlence Plus" paketinin bir parçası olarak kullanıma sunulacak yeni hizmet için Boosteroid'in abonelik paketinin satın alınması gerekecek.

Bu bağlamda Avrupa'da pek çok sunucuya sahip olan platformun oyunlarını araçlarında oynamak isteyen kullanıcıların, aylık 7,49 euro karşılığında Boostreoid oyunlarına erişebileceğini belirtelim.

Mercedes-Benz üst yöneticisi Magnus Östberg, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Boosteroid ile birlikte Mercedes-Benz araçlarımızda daha da çekici bir oyun deneyimi sunuyoruz. Bulut tabanlı yaklaşım, müşterilerimiz ve video oyunu hayranları için AAA oyunları mümkün kılmak için ideal bir çözüm." ifadelerini kullandı.

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