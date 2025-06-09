Mercedes, Elektrikli Kamyonu İle Rekor Kırdı Ancak Tersten!

Elektrikli otomobiller, kamyonlar, çekiciler ve hatta otobüsler kısacası tüm otomotiv endüstrisi bu konuya odaklanmış durumda. Bunun yanında farklı rekor denemeleri de markalar arasındaki çekişmeyi arttırıyor. Mercedes-Benz elektrikli kamyonu ile yeni bir dünya rekoruna imza attı. İşte konuyla ilgili detaylar...

124.7 Kilometreyi Geri Geri Gitti Dünya Rekorunu Kırdı!

Elektrikli mobilite alanındaki iddiasını her fırsatta gösteren Mercedes-Benz bu kez sıra dışı bir başarıya imza attı. Markanın eActros 600 modeli Almanya’daki Oschersleben yarış pistinde geri geri sürüş kategorisinde yeni bir dünya rekorunun sahibi oldu. Bu yeni rekorla birlikte elektrikli kamyon ve tırların varlığı da dünyaya duyurulmuş oldu aslında.

Direksiyon başında geri sürüş konusunda uzmanlaşmış 50 yaşındaki Marco Hellgrewe’nin bulunduğu araç toplamda 124.7 kilometrelik mesafeyi geriye doğru katederek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Ortalama 20 km/s hızla gerçekleştirilen bu dikkat çekici yolculuk tam 6 saat 22 dakika sürdü. Bu süre içinde araç 476 virajı başarıyla döndü.

Elektrikli çekici sınıfında bir ilk yaşandı. Zira 2020 yılında kayda geçen 89.1 kilometrelik eski rekor,Mercedes-Benz’in eActros 600 modeli tarafından önemli ölçüde aşıldı. Böylece eActros yalnızca yeni mesafe rekorunun değil aynı zamanda bu kategoride başarıya ulaşan ilk elektrikli çekicinin unvanını da kazandı. Bu durum, elektrikli taşımacılıkta mühendisliğin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Zira araç geri geri giderken 476 adet virajı da başarıyla dönerek sahip olduğu manevra kabiliyetlerini de tüketicilere gösterdi. Bunun yanında trafikte de geri vites performansı sergilendi. Rekorun ertesi günü eActros 600 bu kez normal trafiğe açık bir güzergahta polis eskortu eşliğinde yaklaşık 30 kilometre daha geri geri ilerledi.

Resmi kayıtlara dahil edilmeyen bu sürüş aracın manevra kabiliyetini ve sürücünün ustalığını bir kez daha kanıtladı. Mercedes-Benz bu deneme ile elektrikli kamyonlar çok yakında ibaresine vurgu yaptı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın..