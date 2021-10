Mercedes Elektrikli Teslimat Minibüsünü Duyurdu

Mercedes elektrikli teslimat minibüsü Sustainer konsept aracı olarak resmen tanıtıldı. Mercedes'in elektrikli teslimat minibüsü konsepti çevredeki havayı temizliyor. Sustainer çatısında bir güneş paneli ile yelpazesini genişletiyor.

Mercedes, elektrikli otomobil çabalarını vurgulamak ve sürdürülebilirliğin pil gücüne geçişten daha fazlasını nasıl içerebileceğini göstermek için yaklaşmakta olan COP26 iklim konferansını kullanıyor.

Yeni tanıtılan Sustainer teslimat minibüsü konsepti, tahmin edeceğiniz üzere tamamen elektrikli, ancak aynı zamanda etrafındaki ortamı da iyileştirmekte.

Öndeki ve gövde altındaki ince partikül filtreleri, hızı ne olursa olsun minibüsün etrafındaki havayı temizliyor. Hatta hem havadaki toz miktarını azaltan hem de fren aşınmasını sınırlayan dökme demir, seramik kaplı disk frenler kullanır.

Sustainer'ın çatısında menzili genişletmek ve fişli şarj ihtiyacını azaltmak için güneş panelleri de bulunuyor (Mercedes'e göre bu, bazen CO2 emisyonlarına katkıda bulunabilir). Elektrikli araçlarda güneş enerjisi yeni bir şey değil, ancak Mercedes açıkça bu gibi uygulamaların EV'leri mümkün olduğunca yeşil tutacağını umuyor.

Diğer eko-bilinçli teknoloji, vücuda (emniyet kemeri dahil) yakın duran enerji tasarruflu bir ısıtma sistemini ve geri dönüştürülmüş malzemelerin yoğun kullanımını içeriyor.

Dolgu malzemesi evsel atıklardan, kabin bölmesi doğal samandan ve alt kısımda geri dönüştürülmüş polipropilen ve kullanılmış lastikler bulunuyor. Mercedes, sessiz elektrikli aktarma organları, düşük dirençli lastikler ve sessiz otomatik teslimat kapısı sayesinde gürültü kirliliğini de azaltmayı hedefliyor.

With its digital mirror system, the #SUSTAINEER enables a view of the environment around the van and the load compartment for the driver. The compact design of the camera booms on the cab reduces air resistance and thus energy consumption. #MBVans



