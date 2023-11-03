Mercedes'in Özel Pist Aracıyla Tanışın: AMG GT2 Pro!

Mercedes, yarış canavarları için sadece pistlerde kullanılacak yarış aracını tanıttı. Otomobilin etkilyeci tasarımı, en az teknik özellikleri kadar dikkat çekici. Özel modifikasyonlara sahip Mercedes AMG GT2 Pro, diğer yarış araçlarına göre birçok farklılık sunuyor.

Yarış Kıyafetiyle Beraber Satılıyor!

739 beygirlik Mercedes-AMG GT2 Pro, tamamen pistler için tasarlanmış yapısıyla yarışçılara hitap ediyor. Ayrıca aerodinamik performansıyla son derece özel bir pist aracı olduğunu ortaya koyuyor.

Çift turbo destekli V8 motoru, “Push2Pass” özelliği ile 42 beygir gücünü fazladan alabiliyor. Aracın arka aksına yerleştirilmiş vitesli yarış şanzımanı da gücüne güç katıyor. Ayrıca aracın karbon fiber tork tüpü de perfromansı maksimuma çıkarıyor.

İki farklı renk seçeneğinin yanı sıra sürücülerin konforu için araca yerleştirilen klima da dikkat çekiyor. 18-inç jantlar üzerindeki Mercedes-AMG GT2 Pro, arkasındaki dev rüzgârlık ile yarış pistlerinin tozunu attıracak.

Sürücüler aracı satın aldıklarında yarışa tamamen hazır olabilecekleri bir avantaja da sahip oluyorlar. Çünkü Mercedes, AMG GT2 Pro modelini teslim ederken yanında yarış kıyafetlerini de gönderiyor.

Peki siz Mercedes'in yarış aracını beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.