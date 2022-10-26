Mercedes, Rusya'dan Tamamen Çekiliyor

Rusya'dan tamamen çekilen markalar arasına bir yenisi daha eklendi. Mercedes-Benz ve bugüne kadar ülkedeki üslerini kapatan tüm markalar haberimizin devamında!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Alman şirketi Mercedes-Benz'in Rusya'daki tüm varlıklarını Avtodom adlı Rus şirketine devretti. Yapılan açıklamada Mercedes ile şirketin Rusya'daki varlıklarının Avtodom'a devredilmesi üzerine anlaşma imzalandığı belirtiliyor.

Mercedes, Rusya'daki üretimlerini Mart ayında durdurmuştu. Ülkede Mercedes otomobil şatışları da bir önceki Eylül ayına oranla %72,8 azaldı. Mercedes dışında Renault ve Nissan da varlıklarını Rus hükümetine devrederek ülkeden çekilmişti.

Rusya'dan Çekilen Ünlü Markalar

Aşağıda yer verdiğimiz markalar haricinde de pek çok ünlü marka Rusya pazarından çekildi.

  • Apple
  • Netflix
  • Adidas
  • H&M
  • Airbnb
  • Ikea
  • YouTube
  • Lenovo
  • Zoom
  • Samsung
  • Huawei
  • LG
  • Canon
  • Honda
  • Ford
  • BMW
  • Siemens
  • Puma
  • Nike
  • Gucci
  • Nokia
  • Disney
  • Zara

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