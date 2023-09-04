Mercedes'ten Tesla'ya Rakip Olacak Yeni Elektrikli Otomobil!

Mercedes-Benz, 800 voltluk bir mimariyle çok uzun menzil ve hızlı şarj özelliğine sahip Concept CLA Class elektrikli otomobilini tanıttı. Dört kapılı sedan, şirketin bir shooting brake ve bir çift SUV içerecek olan Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) elektrikli otomobil serisinin ilk modeli konumunda.

Münih'teki IAA Mobility otomobil fuarında konsept olarak tanıtılan CLA Sınıfı modelin 2024 yılının sonlarında gerçek bir elektrikli otomobil olarak üretime geçmesi planlanıyor.

MMA, otomobil üreticisinin giriş seviyesi CLA Sınıfı araçları için yepyeni bir "elektrikli" otomobil modeli olarak tasarlandı. Konsept, 185 inç uzunluğuyla şirketin mevcut CLA sedanıyla neredeyse tamamen aynı boyutta. Otomobil ayrıca şu anda son hâline sahip olmasa da bir dizi konsept otomobil detayına (garip tekerlekler, LED aydınlatma vb.) sahip.

CLA Sınıfı, diğer Mercedes-Benz elektrikli otomobillerine göre daha az kaba güce sahip (performans rakamları paylaşılmadı), bunun yerine verimlilik ve şarj hızlarına odaklanıyor.

Concept CLA Class ile İlgili İleride Daha Net Detaylar Paylaşılacak

Tüm bunlarla birlikte Concept CLA Class'ın batarya boyutu da bilinmiyor ancak 100 kWh'ın altında olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca enerji yoğunluğunu artırmak için silikon oksit içeren anotlara sahip bir batarya tasarımı da otomobilin amaçladığı verimliliğe yardımcı oluyor.

İç kısımda zeminde su soğutmalı bir işlemci, gümüş renkli deri koltuklar, oymalı bir tavan ve birkaç fiziksel kontrole sahip gösterge paneli genişliğinde bir "Süper Ekran" yer alıyor.

Elektrikli CLA üretim modelinde yer alması planlanan bir diğer özellik de Seviye 3 otomatik sürüş. Bu özellik lansman sırasında mevcut olmayacak ancak elektrikli otomobilde bu özelliğin uzkatan (OTA) güncellemeler yoluyla etkinleştirilmesi için gereken tüm sensörler bulunacak.

Önümüzdeki aylarda otomobile dair batarya boyutu, nihai menzil ve şarj rakamları ve en önemlisi fiyat gibi daha fazla ayrıntı paylaşılacak ancak Mercedes söylediklerine sadık kalabilirse, Tesla'nın elektrikli otomobilleri için gerçek bir rakip konumuna gelebilir.