Merecedes, Otonom Sürüş Sisteminin Kilidini Açtı: Otomobiller Saatte 95 Kilometre Hıza Kadar Kendi Kendine Gidebilecek!

Dünyanın önde gelen otomobil markalarından Mercedes-Benz sektörde her geçen gün adı daha çok anılan otonom sürüş sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dev şirket, DRIVE PILOT isimli otonom sürüş teknolojisinin gelişmiş versiyonunu araç sahiplerine sunmak için çalışmalara başladı.

Mercedes Otonom Sürüş Sistemi Almanya Yollarında Saatte 95 Kilometre Hıza Çıkabilecek!

Alman otomotiv devi, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada DRIVE PILOT adını verdiği otonom sürüş teknolojisinin kapsamını genişlettiklerini duyurdu. Buna göre ünlü markanın DRIVE PILOT özelliğine sahip olan araçları, otonom sürüş sistemlerini ücretsiz olarak güncelleyebilecek ve Almanya'da saatte 95 km/sa hıza kadar bu sistemi kullanabilecek.

Yaptığı açıklamada yeni otonom sürüş teknolojisi için Almanya'nın Federal Motorlu Taşıtlar İdaresi'nden onay beklediğini belirten Mercedes, söz konusu onayın 2024 yılının sonu ila 2025 yılının başlarında geleceğini bildirdi. Aktarılanlara göre, yeni sistemde araçlar sensörler, kameralar, radarlar ve diğer sistemleri kullanarak kendi kendilerine yol alabilecek.

Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknoloji Şefi Markus Schafer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Mercedes-Benz, DRIVE PILOT'ın geliştirilmiş versiyonu ile birlikte bir kez daha otonom sürüş konusundaki öncü rolünün altını çiziyor. Yakında, Alman otobanlarında belirli koşullarda akan trafikte, saatte 95 kilometre hıza kadar koşullu otonom sürüşü etkinleştirmek mümkün olacak. ifadelerini kullandı.

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