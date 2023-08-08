Bir Devrin Sonu: Messenger'ın SMS Desteği Kesiliyor!

Meta, Messenger'ın Eylül ayından itibaren SMS'i artık desteklemeyeceğini kullanıcılara bildirmeye başladı. SMS için Meta'nın uygulamasını kullanıyorsanız, onu başka bir şeyle değiştirmeniz veya bu özellik için Android'in varsayılan uygulamasını kullanmanız gerekecek.

Hâlihazırda bildirim almış olan Messenger kullanıcıları, değişikliğe dair şikayetlerini Reddit'e yazmaya başladı. Meta'nın Messenger'ın SMS desteğini neden sona erdirme kararı aldığına dair şimdilik net bir bilgi yok.

Messenger'ın SMS Desteği 28 Eylül'de Sona Eriyor

Meta, durumu destek sayfasında şu ifadeyle açıklıyor:

"Android cihazınız için varsayılan SMS mesajlaşma uygulaması olarak Messenger kullanıyorsanız, uygulamanızı 28 Eylül 2023 tarihinden sonra güncellediğinizde hücresel ağınız tarafından gönderilen SMS mesajlarını göndermek ve almak için artık Messenger'ı kullanamayacağınızı lütfen unutmayın."

Messenger artık SMS'i desteklemeyecek olsa bile, telefonun varsayılan mesajlaşma uygulaması aracılığıyla hücresel ağ üzerinden SMS mesajları gönderip alabileceğinizi belirtelim.

Daha da önemlisi, SMS'lerinizi yönlendirmek için başka bir mesajlaşma uygulaması seçmeseniz bile, uygulamadan göndermeye çalıştığınız SMS'ler otomatik olarak telefonunuzun varsayılan mesajlaşma uygulamasına yönlendirecek.

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