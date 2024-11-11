Meta, Verdikleri Yan Hakları Suistimal Eden Çalışanlarını İşten Kovdu

Meta, Los Angeles ofisindeki yaklaşık 20 çalışanı işten kovdu. Sözü geçen çalışanların şirketin sunduğu yan hakları suistimal ettiği ifade edildi.

Yemek Kuponlarıyla Deterjan Almışlar

Meta'nın büyük ofislerinde çalışanlara ücretsiz yemek sunan lüks kafeteryalar bulunuyor. Daha küçük ofislerde benzer yemek hizmetleri sağlanmadığından çalışanlara yemek siparişi vermeleri için kahvaltıda 20 dolar, öğle ve akşam yemeğinde ise 25’er dolar değerinde yemek kuponları sunuluyor.

Ancak, Los Angeles ofisindeki çalışanların kuponları yiyecek dışı ürünler için harcadıkları ve bazı yemek siparişlerini evlerine yönlendirdikleri tespit edildi. Çalışanlar yemek için verilen fişleri çamaşır deterjanı, şarap kadehi ve sivilce bantları için harcıyordu. Olayın tespiti ardından bu çalışanlar işten çıkarıldı.

Meta Şimdiye Kadar 20 Binden Fazla Çalışanı Kovdu

Meta, bu olayların yanı sıra, stratejik hedefleri doğrultusunda ekipleri yeniden yapılandırıyor ve bazı çalışanlarını farklı konumlara veya yeni rollere yönlendiriyordu. Meta sözcüsü Tracy Clayton konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün bazı Meta ekipleri, kaynaklarını uzun vadeli stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirmek amacıyla değişiklikler yapıyor," diyerek açıklamıştı durumu.

İşten çıkarılan çalışan sayısı paylaşılmasa da kesintilerin Instagram, WhatsApp, Facebook ve Reality Labs birimlerinde gerçekleştiği açıklandı. Reality Labs bilindiği üzere şirketin sanal gerçeklik ve metaverse çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Meta, geçen yıl, geliri düşen ve kullanıcı büyümesi yavaşlayan şirketin mali yapısını düzeltmek amacıyla 20.000’den fazla çalışanını işten çıkarmıştı. CEO Mark Zuckerberg, bu süreci şirketin "verimlilik yılı" olarak tanımlamıştı. Şirketin hisseleri geçen yılın bu dönemine göre neredeyse %80 oranında değer kazandı.