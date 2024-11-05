Meta'nın Nükleer Enerji Planları Nadir Arıların Pençesine Düştü
Meta'nın nükleer enerji yatırımlarına yönelik hamlesi nadir türdeki arılar sebebiyle sekteye uğradı.
Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle enerji ihtiyacı giderek artarken, teknoloji devleri Microsoft, Google, Meta ve Amazon gibi şirketler nükleer enerji yatırımlarına yönelmeye başladı. Tabii işler her zaman yolunda gitmiyor. Örneğin, Meta'nın yatırım planlarının arı istilası gibi beklenmedik bir nedenle ertelendiği görülüyor.
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Yatırım Bölgesinde Nadir Arılar Yuva Yapmış
Meta, yapay zekâ veri merkezleri için bir arazi seçmişti ve yapılan ilk analizlerde bölgenin uygun olduğu tespit edildi. Ancak daha sonra, alanda nadide bir arı türünün yaşadığı ortaya çıktı.
Bu durum, Meta'nın nükleer enerji yatırımını askıya almasına yol açtı. Financial Times kaynaklarına göre, Meta CEO’su Mark Zuckerberg geçen hafta ekibiyle bir toplantı yaparak projeyle ilgili bilgi verdi. Toplantıda Zuckerberg, arılar nedeniyle planların şu an için askıya alındığını belirtti.
Yedek Bir Plan Yapılmadı
Meta, konuyla ilgili herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmamış olsa da Zuckerberg ve ekibinin nükleer enerji konusunda kararlı oldukları ve yapay zekâ veri merkezleri için bu enerjiyi kullanan ilk şirket olma hedeflerini dile getirdikleri biliniyor. Ancak, orada yaşayan arıların türü nadir olduğundan koruma altına alınmaları gerekiyor, yani bu hedefe söz konusu bölgede ulaşmaları şu an için imkansız görünüyor.