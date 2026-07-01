Acer'dan 1000Hz Ekranlı Monitör! Oyunda Rakibi Anında Göreceksiniz

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Acer, Nitro XV273U F5'i tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek çözünürlük, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Acer Nitro XV273U F5'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 720 x 1280 piksel

1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 720 x 1280 piksel Ekran Yenileme Hızı: 540Hz ve 1.000Hz

540Hz ve 1.000Hz Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Ekran Parlaklığı: 600 nite kadar

600 nite kadar Renk Gamı: %95 DCI-P3

%95 DCI-P3 Portlar: 2 x HDMI 2.1 ve 2 x DisplayPort 1.4

Acer Nitro XV273U F5'in Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip monitör, IPS LCD ekran ile birlikte geliyor. Geniş görüş açısına sahip olan bu ekran, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Oyun monitörü, 1440 x 2560 piksel çözünürlükte 540Hz ve 720 x 1280 piksel çözünürlükte 1.000Hz yenileme hızı sunan iki farklı modla birlikte geliyor. Oyuncular bu modlar arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

Yüksek yenileme hızı, Counter-Strike 2 gibi çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. 540Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Düşük tepki süresi sayesinde ise oyunlarda ve aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor. Böylece rakipler daha net şekilde görülebiliyor.

Normalde monitörler sabit bir yenileme hızına sahiptir. Ekran kartı oyunun yoğun sahnelerinde daha az FPS verdiğinde monitör eski kareyi beklemek veya yarım kalan kareyi çizmek zorunda kalırdı. FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync sayesinde monitör, ekran kartının hızına uyum sağlıyor. Yani Ekran kartı 143 FPS veriyorsa monitör anlık olarak 143Hz oluyor. Nitro XV273U F5'in FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync özelliklerine sahip olduğunu belirtelim.

Monitör yüzde 95 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Bu, renklerin hem daha canlı hem de gerçeğe en yakın tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece hem oyunlarda hem de video düzenleme gibi profesyonel işlerde de önemli avantaj sağlanıyor. Bu arada montiör 600 nite kadar parlaklık sunuyor.

Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. 600 nit parlaklık, kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken monitörün ekranı rahatça şekilde görebilir ancak monitöre doğrudan güneş ışığı geliyorsa ekranı görmek görmek oldukça zordur.

Acer Nitro XV273U F5'te Hangi Portlar Bulunuyor?

Acer Nitro XV273U F5'in portları arasında iki adet HDMI 2.1 ve iki adet DisplayPort 1.4 bulunuyor. Bu arada HDMI 2.1 portu, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor. DisplayPort 1.4 portu ise bilgisayardan gelen görüntüyü ekrana kayıpsız şekilde ekrana yansıtabiliyor. Bu da önemli bir avantaj sağlıyor.

Acer Nitro XV273U F5 Türkiye'de Satılacak mı?

Acer Nitro XV273U F5'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Acer markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Acer Nitro XV273U F5'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Acer Nitro XV273U F5'in Fiyatı Ne Kadar?

Acer Nitro XV273U F5 için 700 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 32 bin 669 TL'ye denk geliyor. Montiör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 43 bin TL civarında olabilir. Acer Nitro XV273U F5'in Türkiye fiyatı ile ilgili açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Acer Nitro XV273U F5'in özellikleri dikkatimi çekti. 540Hz ve 1000Hz gibi oldukça yüksek yenileme hızları arasında kolayca geçiş yapılabilmesi önemli bir avantaj. Örneğin hikâye odaklı oyunlarda 540Hz, Valorant gibi refleks gerektiren online rekabetçi oyunlarda ise 1000Hz tercih edilebilir. Bu da oyun deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır.