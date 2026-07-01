En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı! 16 GB RAM'li Telefon Zirvede

AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Bununla birlikte Haziran ayının en güçlü Android telefonları belli oldu. Zirvede iQOO'nun çok güçlü işlemcili bir telefonu yer aldı. Bu cihazı bir oyun telefonu takip etti. Listede ayrıca vivo, Realme ve OPPO'nun telefonları da bulunuyor. Peki, AnTuTu'ya göre en iyi Android telefon modelleri hangileri?

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Android Telefonlar Hangileri?

AnTuTu tarafından paylaşılan rapora göre Haziran 2026'nın en güçlü Android telefonu iQOO 15 Ultra oldu. AnTuTu testinde 4 milyon 142 bin 923 puana ulaşan telefon, zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı. Bu cihazı RedMagic 11S Pro+ ve iQOO 15 takip etti. Dördüncü sırada ise vivo X300 Ultra yer aldı.

iQOO 15 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

iQOO 15 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile ve MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemciye sahip cihazlarda online FPS oyunu Call of Duty Mobile ortalama 93 FPS, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact ise ortalama 60 FPS'te oynanabiliyor.

RedMagic 11S Pro+'ın İşlemcisi Nasıl?

RedMagic 11S Pro+'ta Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Leading sürümü yer alıyor. Stadnart sürüm 4.6 GHz seviyesinde hıza sahipken özel sürüm, 4.74 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Bu da daha yüksek bir performans elde edilmesine yardıme diyor. Bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor.

iQOO 15'in İşlemcisi Nasıl?

AnTuTu testinde iQOO 15'in 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

vivo X300 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

vivo X300 Ultra'da da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemciye sahip cihazlarda hem oyunlar sorunsuz oynanabiliyor hem de video düzenleme gibi ağır işler rahatlıkla yapılabiliyor. Bu arada AnTuTu testinde telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldığını belirtelim.

Realme GT8 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Realme GT8 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor. AnTuTu testinde telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

Editörün Yorumu

AnTuTu'nun paylaştığı listenin ilk üç sırasında yer alan telefonlar 4 milyondna fazla puan alarak önemli bir başarı elde etti. Listenin büyük bir kısmını ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip cihazlar oluşturdu. Bu işlemci sayesinde hem kaliteli grafiklere sahip oyunlar yüksek FPS değerleriyle oynanabiliyor hem de video düzenleme gibi ağır işler de sorunsuz bir şekilde yapılabiliyor.