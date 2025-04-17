Meta'dan Apple'a Büyük Darbe! Bütün Uygulamalardan Engelledi

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz Ekim ayında iOS 18 ile birlikte Apple Intelligence'ı tanıtmıştı. Bu yeni nesil yapay zeka özellikleri arasında metin oluşturma, düzenleme ve kontrol etme gibi işlevler sağlayan Yazma Araçları da vardı.

Önceleri saydığımız tüm bu özellikler Meta'nın uygulamalarıyla uyumlu çalışıyordu ama şimdi kullanıcılar bu uygulamalarda metin alanına uzun basarak bile Apple Intelligence'a ulaşamıyor. Meta, bu kararla birlikte sadece Yazma Araçları'nı değil, aynı zamanda iOS klavye çıkartmaları, Memoji ve Genmoji gibi araçları da Instagram'dan kaldırma kararı aldı. Neden böyle bir karar aldığına dair ise herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.

Foto: Apple Intelligence seçeneği çıkmıyor

Meta AI'ın Büyümesi İçin Bahane Mi?

Bu adımın arkasında rekabetin etkili olduğu düşünülüyor. Zira Meta, son dönemde kendi yapay zekâ sistemi olan Meta AI'ı tüm uygulamalarında daha görünür hale getirmişti. Metin düzenlemeden görsel oluşturmaya kadar pek çok işlevi olan bu sistem, Apple Intelligence'a doğrudan rakip durumda.

Hal böyleyken rakip bir şirketin yapay zeka sistemini altın tabakta teslim etmek muhtemelen yanlış bir strateji gibi geldi. İlaveten Apple ile Meta arasında daha önce gündeme gelen iş birliği planı da bu tabloyu etkileyen faktörlerden biri olabilir.

Apple Intelligence ve OpenAI Birleşti

İddialara göre Apple, Meta'nın Llama yapay zeka modelini Apple Intelligence'a entegre etmek gibi bir niyeti vardı. Ancak Apple, bu iş birliğini gizlilik politikalarına uymadığı gerekçesiyle sonlandırarak yoluna OpenAI ile devam etme kararı aldı.

Belki de Meta bu anlaşmaya kızmıştı ve acısını buradan çıkarttı. Siz ne dersiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.