Tek Şarjla Koca Bir Gün Geçirebileceğiniz Meta Aria Gen 2

Meta, teknoloji dünyasındaki yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni akıllı gözlük modeli Aria Gen 2, şirketin araştırma ve geliştirme stratejisinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Aria Gen 2, beş sene evvel tanıtılan ilk modelin geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni gözlük, eski modele kıyasla çok daha gelişmiş sensörlerle donatılmış. Meta'nın özel çipleri sayesinde, cihaz karmaşık hesaplamaları kendi içinde yapabiliyor; böylece araştırmacılar daha hızlı ve doğru veri toplayabiliyor.

Meta, bu gözlüğü hem akademik hem de ticari araştırma laboratuvarlarında kullanılması için geliştiriyor. Hedef, geleceğin bilgi işlem platformlarının şekillenmesine yardımcı olmak. Bunların yanında, tek şarjla 24 saat çalışma özelliği de dikkatleri üzerine çekiyor.

Ayrıca yeni eklenen bir sensör, kullanıcının kalp atış hızını ölçerek biyometrik verilerin analizinde de kritik bir rol oynuyor.

Ray-Ban Meta Gözlüklerine İlgi Büyük

Meta, yayınladığı blog yazısında Project Aria kapsamında bu gözlüklerin, yapay zeka ve bilgi işlem teknolojilerinin geleceğini daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını savunuyor.

Şirket, akıllı gözlükleri sadece deneysel bir araç olarak değil, aynı zamanda teknoloji dünyasında yeni bir bilgi işlem platformunun temellerini atacak bir cihaz olarak görüyor.

Meta'nın bu alandaki çalışmaları, sadece Aria serisiyle sınırlı kalmıyor. Araştırma laboratuvarlarında kullanılan bu deneysel modellerin yanı sıra, günlük kullanım için geliştirdiği Ray-Ban Meta akıllı gözlükler de büyük ilgi görüyor.

Ray-Ban model gözlükler; sesli yapay zeka asistanı özellikleriyle fotoğraf ve video çekme imkanı sunuyor. Dahası geçtiğimiz Eylül ayında prototipi tanıtılan yapay zekayla desteklenen artırılmış gerçeklik gözlüğü Orion da kapsamlı özellikleriyle öne çıkıyor.