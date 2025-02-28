Meta, ChatGPT'nin Yerine Göz Koydu, CEO Sam Altman Acımadı

Mark Zuckerberg liderliğindeki Meta şirketi, Meta AI adlı sohbet robotunu bağımsız bir uygulama olarak piyasaya sürmeyi planlıyor.

Yerel sitelerin açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu uygulama Nisan-Haziran 2025 arasında kullanıcılarla buluşabilir.

Bildiğiniz üzere Metaverse konusunda beklediği ilgiyi göremeyen şirketin alternatif arayışlara çıkması trendi sürüyor. Meta'nın şimdiki hedefi ise güncel olana sarılmak.

Yapay zeka devlerinin sunduğu Gemini, ChatGPT, Grok, DeepSeek gibi botlara karşı bir plan geliştiren Meta'nın piyasaya süreceği bu uygulamanın daha gelişmiş özellikler sunan bir abonelik modeliyle birlikte geleceği söyleniyor.

Meta Artık Sosyal Medyadan Fazlası Olacak

Meta AI, ilk olarak Eylül 2023'te tanıtıldı ve ardından Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlara entegre edildi. Diğer yapay zeka uygulamaları gibi Meta AI da kullanıcılarla doğal bir şekilde sohbet edebiliyor ve metin girdilerine yanıt olarak görseller oluşturabiliyor.

Zuckerberg, Ocak 2025'te yaptığı bir açıklamada şöyle demişti:

2025, son derece akıllı ve kişiselleştirilmiş bir yapay zeka asistanının bir milyardan fazla insana ulaşacağı yıl olacak. Meta AI'ın bu lider asistan olmasını bekliyorum.

Yine kaynakların söylediğine göre Meta AI'ın bağımsız bir uygulama olarak sunulması, kullanıcıların AI ile daha derin ve tatmin edici bir etkileşim kurmasına zemin hazırlayacak ve şirketin oyunda kalmasını sağlayacak.

Sam Altman'dan Acımasız Şaka: Uno Reverse

Meta'nın yapay zeka yarışına katılacağını açıklamasının ardından OpenAI CEO'su Sam Altman'dan da esprili bir yanıt gecikmedi. Sosyal medya platformu X'teki (eski Twitter) hesabından açıklama yapan Altman şöyle dedi:

"İyiymiş, tamam, biz de sosyal medya uygulaması yaparız belki. Eğer Facebook (Meta) bize saldırmaya kalkarsa biz de onlara 'uno reverse' yaparız, aşırı komik olur."

Meta'nın halihazırda devasa veri kaynakları var ve bunu AI kişiselleştirme konusunda kendine avantaj sağlamak için kullanabilir.

Tabii burada yaşanabilecek bir aksilik de mevcut: AI sohbet robotlarına kıyasla daha fazla gizlilik endişesini de beraberinde getiriyor. Bakalım ne kadar başarılı olacak.