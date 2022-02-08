Meta'dan Facebook ve Instagram Açıklaması: Son Çare Bu Olabilir!

Facebook'un ana şirketi Meta, kendisini AB'nin GDPR düzenlemelerinin bazı yönlerinden muaf tutmak için devam eden bir anlaşma sağlayamazsa, bir kez daha Avrupa pazarını terk etmekle tehdit etti. Meta, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yazdığı yıllık mektubunda, şirket ile çeşitli Avrupa düzenleyicileri arasında Avrupa'ya ve Avrupa'dan kullanıcı verilerinin aktarımı konusunda devam eden anlaşmazlığın ana hatlarını çizerek iddialarda bulundu. İşte detaylar!

Facebook ve Instagram Avrupa'dan Çekilecek mi?

Meta'nın konu hakkındaki açıklamalasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

"Yeni bir transatlantik veri aktarım çerçevesi kabul edilmezse ve SCC'lere güvenmeye devam edemezsek veya Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne diğer alternatif veri aktarım araçlarına güvenemezsek, muhtemelen en önemli uygulamalarımızın desteğini Avrupa'da sonlandıracağız. Avrupa'da Facebook ve Instagram dahil olmak üzere, işimizi, finansal durumumuzu ve faaliyetlerimizin sonuçlarını önemli ölçüde ve olumsuz yönde etkileyecek ürün ve hizmetler var. Bu konuda orta bir yol bulunmalı. Güvenli ve yasal uluslararası veri aktarımlarının eksikliği ekonomimize zarar verebilir ve AB'deki veriye dayalı işletmelerin büyümesini engelleyebilir. Eminiz böylesine büyük bir salgın döneminde kimse bir şirketin krize doğru sürüklenmesini istemez."

Meta (veya o zamanki adıyla Facebook) bu tehdidi ilk kez yapmıyor. 2020'de şirket, İrlanda veri düzenleyicisinin transatlantik veri akışlarını yasaklayacağı öğrendiğinde de benzer tehditlerde bulunmuştu. Avrupa'dan ayrılmak, Meta'nın dediği gibi, işine büyük zarar verecek ve muhtemelen şirket için son çare bu yol olacaktır. City AM'ye konuşan Meta, "Avrupa'dan çekilmek için kesinlikle hiçbir isteğimiz ve planımız yok, ancak basit gerçek şu ki Meta ve diğer birçok işletme, AB ile ABD arasındaki veri aktarımlarına güveniyor, güveniyordu." dedi.

Avrupalı milletvekilleri bu tehditten etkilenmiş gibi durmuyor ve Meta'nın genel mütevelli görevlerinin bir parçası olarak SEC'e böylesinde bir tehditte bulunduğunu düşünüyorlar.

Meta Inc. veya eski ismiyle Facebook Inc., Menlo Park, Kaliforniya merkezli bir Amerikan sosyal medya ve medya holdingidir. Mark Zuckerberg, oda arkadaşları ve Harvard Koleji'ndeki Eduardo Saverin, Andrew McCollum ve Chris Hughes ile birlikte kuruldu. Facebook, dünyanın en değerli şirketlerinden biridir. Amazon, Apple ve Google ile birlikte en büyük beş teknoloji şirketinden (Big Tech) biri olarak kabul edilir.

Facebook, Facebook Messenger, Facebook Watch ve Facebook Portal dahil sosyal ağ platformunun ötesinde başka ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Ayrıca IG, WhatsApp, Oculus VR, Giphy ve Mapillary'yi satın aldı ve Jio Platforms'ta yüzde 9,9 hisseye sahiptir. 2019 itibarıyla şirket 16 veri merkezi konumunu işletiyordu. Facebook, 2020 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji satın almayı ve sera gazı emisyonlarını yüzde 75 azaltmayı taahhüt etti. Veri merkezi teknolojileri, daha büyük bölgeleri ve çeşitli trafik modellerini barındıran dağıtılmış bir ağ sistemi olan Fabric Aggregator'ı içerir.

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