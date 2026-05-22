Çift Ekranlı Orta Segment Telefon Tanıtıldı! 64 MP Kamera ve Dahası
Nuu Mobile arka panelinde ikinci bir ekran bulunan Nuu B40 5G'yi kullanıcıların beğenisine sundu. Akıllı telefon orta segmente hitap eden özelliklerle geliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Nuu Mobile arka panelinde ikinci bir ekrana sahip Nuu B40 5G modelini tanıttı.
- Akıllı telefonun dış ekranı 1,6 inç boyutlarında ve 460 x 228 piksel çözünürlük sunuyor. Bununla birlikte ana ekranı ise 6,7 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğe sahip. MediaTek Dimensity 7025 işlemcisinden güç alan model 64 megapiksel kameraya ve 5.000 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.
- Telefonun fiyat etiketi ise 249,99 dolar (11.435 TL) olarak açıklandı.
Nuu Mobile kısa bir süre önce arka panelinde ikinci bir ekrana sahip Nuu B40 5G'yi tanıttı. Akıllı telefon MediaTek Dimensity 7025 işlemci, 8 GB RAM, 64 megapiksel kamera ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor. İşte Nuu B40 5G özellikleri ve fiyatı!
Nuu B40 5G Özellikleri Neler?
- Arka ekran: 1.6 inç AMOLED
- Arka ekran çözünürlük: 460 x 228 piksel
- Ana ekran: 6.7 inç kavisli AMOLED
- Ana ekran çözünürlük: Full HD+
- Yenileme hızı: 120 Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7025
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 64 MP ana + 2 MP yardımcı
- Ön kamera: 16 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 33 W kablolu
- İşletim sistemi: Android 15
- Parmak izi okuyucu: Ekran içi
- Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, çift SIM
Nuu B40 5G Ekran Özellikleri Neler?
Nuu B40 5G'de 6,7 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekran bulunuyor. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorlar. Ek olarak AMOLED teknolojisi ise LCD panellere kıyasla siyah renkleri daha gerçekçi ve diğer renkleri ise daha canlı gösterebiliyor.
Nuu B40 5G İşlemcisi Ne?
Cihazda MediaTek Dimensity 7025 işlemcisi bulunuyor. Bu yonga seti halihazırda POCO M7 Pro ve Redmi Note 14 gibi akıllı telefonlarda karşımıza çıkıyor. Öte yandan 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Bu da 7 nm tabanlı yongalara kıyasla güç verimliliği gibi konularda önemli bir avantajı olduğu anlamına geliyor.
İşlemci oyun performansında Mobile Legends'i 65 FPS, Genshin Impact'i 30-40 FPS ve PUBG Mobile'ı ise 40 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçların fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz.
Nuu B40 5G Kamerası Nasıl?
Akıllı telefonda 64 megapiksel ana ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu yer alıyor. Önde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası tercih edilmiş. Bunun dışında ürünün kamera kurulumunun hemen yanında 1,6 inç boyutlarında 460 x 228 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor.
Nuu B40 5G Bataryası Nasıl?
Üründe 33W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir batarya kullanılıyor. Bu seviye giriş ve orta segmentte bir standart haline geldi diyebiliriz. Yani bu modelle birlikte gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak.
Nuu B40 5G Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?
Nuu B40 5G 8 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere tek bir seçenekle raflardaki yerini alıyor. Telefonun fiyat etiketi ise 249,99 dolar (11.435 TL) olarak açıklandı. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 23.265 TL'ye karşılık geliyor. Bununla birlikte cihazın ABD'de satışa sunulduğunu ve çok yüksek ihtimalle ülkemize gelmeyeceğini belirtelim.
Editörün Yorumu
Nuu B40 5G'nin açıklanan özellikleri orta segmente hitap ettiğini gösteriyor. Bence Xiaomi 17 Pro Max'teki kadar büyük olmasa da arka panelde ikinci bir ekrana yer verilmesi de hoş bir detay olmuş. Bunun dışında genel performansıyla kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum. İşlemci, kamera ve ekran özelliklerinin orta segment için gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim.