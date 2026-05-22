Çift Ekranlı Orta Segment Telefon Tanıtıldı! 64 MP Kamera ve Dahası

Nuu Mobile kısa bir süre önce arka panelinde ikinci bir ekrana sahip Nuu B40 5G'yi tanıttı. Akıllı telefon MediaTek Dimensity 7025 işlemci, 8 GB RAM, 64 megapiksel kamera ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor. İşte Nuu B40 5G özellikleri ve fiyatı!

Nuu B40 5G Özellikleri Neler?

Arka ekran: 1.6 inç AMOLED

Arka ekran çözünürlük: 460 x 228 piksel

Ana ekran: 6.7 inç kavisli AMOLED

Ana ekran çözünürlük: Full HD+

Yenileme hızı: 120 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 7025

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka kamera: 64 MP ana + 2 MP yardımcı

Ön kamera: 16 MP

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 33 W kablolu

İşletim sistemi: Android 15

Parmak izi okuyucu: Ekran içi

Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, çift SIM

Nuu B40 5G Ekran Özellikleri Neler?

Nuu B40 5G'de 6,7 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekran bulunuyor. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorlar. Ek olarak AMOLED teknolojisi ise LCD panellere kıyasla siyah renkleri daha gerçekçi ve diğer renkleri ise daha canlı gösterebiliyor.

Nuu B40 5G İşlemcisi Ne?

Cihazda MediaTek Dimensity 7025 işlemcisi bulunuyor. Bu yonga seti halihazırda POCO M7 Pro ve Redmi Note 14 gibi akıllı telefonlarda karşımıza çıkıyor. Öte yandan 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Bu da 7 nm tabanlı yongalara kıyasla güç verimliliği gibi konularda önemli bir avantajı olduğu anlamına geliyor.

İşlemci oyun performansında Mobile Legends'i 65 FPS, Genshin Impact'i 30-40 FPS ve PUBG Mobile'ı ise 40 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçların fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Nuu B40 5G Kamerası Nasıl?

Akıllı telefonda 64 megapiksel ana ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu yer alıyor. Önde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası tercih edilmiş. Bunun dışında ürünün kamera kurulumunun hemen yanında 1,6 inç boyutlarında 460 x 228 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor.

Nuu B40 5G Bataryası Nasıl?

Üründe 33W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir batarya kullanılıyor. Bu seviye giriş ve orta segmentte bir standart haline geldi diyebiliriz. Yani bu modelle birlikte gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak.

Nuu B40 5G Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Nuu B40 5G 8 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere tek bir seçenekle raflardaki yerini alıyor. Telefonun fiyat etiketi ise 249,99 dolar (11.435 TL) olarak açıklandı. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 23.265 TL'ye karşılık geliyor. Bununla birlikte cihazın ABD'de satışa sunulduğunu ve çok yüksek ihtimalle ülkemize gelmeyeceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Nuu B40 5G'nin açıklanan özellikleri orta segmente hitap ettiğini gösteriyor. Bence Xiaomi 17 Pro Max'teki kadar büyük olmasa da arka panelde ikinci bir ekrana yer verilmesi de hoş bir detay olmuş. Bunun dışında genel performansıyla kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum. İşlemci, kamera ve ekran özelliklerinin orta segment için gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim.