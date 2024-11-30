Meta, 40.000 Kilometre Uzunluğunda Fiber-Optik Denizaltı Kablosu İnşa Edecek

Sosyal medya uygulamalarının ana vatanı Meta, 10 milyar dolarlık devasa bir yatırım için kolları sıvadı. Şirketin, dünya çapında 40.000 kilometre uzunluğunda bir fiber-optik deniz altı kablosu inşa etmek istediği biliniyor.

Bu kablo, Meta’nın sahip olduğu ilk tamamen özel altyapı projesi olacak ve şirketin küresel veri trafiğini yönetmesine olanak tanıyacak.

Projenin detayları henüz başlangıç aşamasında olsa da Meta’nın bu altyapı atağının ardında, platformlarının her geçen gün büyüyen kullanıcı kitlesine ve yapay zeka odaklı projelere olan ihtiyacının olması düşünülüyor.

Devasa Bir Kullanıcı Trafiği Var

Meta halihazırda dünya çapındaki sabit internet trafiğinin %10’unu, mobil trafiğin ise %22’sini oluşturuyor. Bu devasa trafiği destekleyecek güvenilir bir altyapıya sahip olmak Meta’nın dijital ekosistemi için epey önemli.

Bu projenin "W" şeklindeki rotası, ABD’nin doğu kıyısından başlayarak Güney Afrika üzerinden Hindistan’a, oradan da Avustralya yoluyla ABD’nin batı kıyısına kadar uzanacak şekilde tasarlanıyor. Ancak, bu büyüklükteki bir projenin tamamlanmasının yıllar alacağı belirtiliyor. Çünkü deniz altı kablolarını döşeyebilecek sınırlı sayıda şirket ve kaynak var.

Meta, daha önce 2Africa gibi projelere ortak olarak katılmıştı. Tabii bu sefer durum farklı. Zira bu proje tamamen Meta’ya ait olacak ilk deniz altı kablo yatırımı. Şirket bu sayede Google gibi teknoloji devlerinin izinden giderek altyapı sahipliğini genişletiyor.

Bilindiği üzere Google, dünya genelinde 33 farklı deniz altı kablo rotasında yer alıyor ve birkaçında tek başına sahiplik üstlenmiş durumda. Meta da şimdi bu yarışa dahil olmaya çalışıyor.