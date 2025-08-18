Meta'dan Sanal Ekranlı Akıllı Gözlük Geliyor: Vision Pro'dan 3 Kat Daha Ucuz!

Son dönemde sadece bir sosyal medya şirketi olmaktan çıkıp, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine odaklanan Meta, son olarak Ray-Ban iş birliğiyle geliştirdiği akıllı gözlüklerle dikkat çekmişti. Şimdi ise şirket, bu alandaki hedeflerini daha da büyüterek çok daha gelişmiş bir cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Meta Hypernova adı verilen yeni sanal gerçeklik tabanlı akıllı gözlük modelinin çıkış tarihi ortaya çıktı. İddialara göre yeni cihaz bütçe dostu fiyatıyla yakında teknoloji sahnesine çıkacak. İşte detaylar!

Meta Hypernova Eylül Ayında Satışa Sunulacak

Şirkete yakınlığı ile bilinen güvenilir analistlerin sızdırdığı son bilgilere göre Meta'nın merakla beklenen sanal ekranlı akıllı gözlüğü Hypernova, beklenenden daha uygun bir fiyat etiketiyle önümüzdeki eylül ayında tanıtılabilir. Uzun süredir teknoloji kulislerinde konuşulan yeni cihaz, Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerinin daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Meta Hypernova Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

Yeni Hypernova, sağ lensinin alt kısmında yalnızca kullanıcı tarafından görülebilen küçük bir sanal ekrana sahip olacak. Bu ekran, kullanıcının bileğine takacağı ve Meta'nın 2022'de ilk kez tanıttığı Ceres kod adlı özel bir aksesuarla kontrol edilebilecek. Ayrıca gözlüğü mekanik olarak kontrol etmek için çerçevenin yan kısımlarında dokunmatik bölgeler de yer alacak.

Qualcomm'un özel olarak geliştirdiği bir işlemciden güç alacak yeni gözlük, özel bir Android işletim sistemiyle çalışacak. Cihaz, bu işletim sistemi ile birlikte ana ekranında, kamera, galeri ve yapay zeka uygulamaları gibi aplikasyonların yer aldığı kullanışlı bir arayüze sahip olacak.

Meta Hypernova'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Analistler, bu yıl nisan ayında yeni gözlüğün 1000 ila 1400 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürülebileceğini belirtmişti. Ancak son raporlar, Meta'nın bu yeni giyilebilir teknoljiye olan talebi artırmak için fiyat politikasında önemli bir değişikliğe gideceğini gösteriyor.

Gelen bilgilere göre, Hypernova'nın başlangıç fiyatı 800 dolar olarak belirlenecek. Meta bu fiyat etiketi ile yeni gözlüğünü iPhone 16 ile aynı seviyesine getirerek cihazın daha çok ilgi görmesini hedefliyor. Bununla birlikte, farklı tasarım seçenekleri ve numaralı lens gibi ek özellikler için kullanıcıların ek ücretlere tabii tutulacağını da belirtelim.

Peki siz yeni Meta Hypernova gözlükleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz en iyi VR gözlükleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.