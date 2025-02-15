Meta'nın Yeni Hedefi Size Benzeyen Robotlar Yapmak

Bilim kurgu filmleri gerçeğe mi dönüyor? Onu bilemeyiz ama Meta'nın bu doğrultuda adım attığını söyleyebiliriz. Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket, fiziksel olarak görevlendirebileceğiniz robotlar üzerinde çalışıyor. Hatta sırf bunun için Reality Labs donanım ekibi içinde özel bir robotik birimi bile kurdu.

Şirketin planı Meta markalı bir robot üretmek değil; onun yerine robotik sektörüne temel oluşturacak bir donanım altyapısı geliştirmek olacak.

Meta'nın robot geliştirme biriminin başında, daha önce Cruise'un CEO'luğunu yapan Marc Whitten yer alacak. Whitten, Amazon, Microsoft ve Sonos gibi teknoloji devlerinde de önemli görevlerde yer almasıyla tanıdığımız bir isim.

Google ve Android'in Çalışma Prensibini Benimsiyor

Meta'nın söz konusu yaklaşımı Google'ın Android ile mobil sektörde yaptığını, robotik alanda tekrarlamak üzerine kurulu. Yani kendi robotunu üretmek yerine, tüm sektör için standart belirleyen bir sistem inşa etmek istiyor.

Bununla birlikte, Meta Unitree Robotics ve Figure AI gibi robotik şirketleriyle görüşmelere başladı. Bu işbirlikleri sayesinde, prototip geliştirme sürecini hızlandırmayı planlıyor.

Özellike yapay zeka ve donanım yatırımlarına ağırlık veren Meta, üreteceği markasız robotların endüstriyel alandan basit ev kullanımına kadar her alanda boy göstermesini istiyor.

Google, Android'i cep telefonları için nasıl eğip büktüyse Meta da aynısını sizin bizim gibi insansı robotlar üreterek yapmayı denecek. Ne kadar başarılı olacak onu göreceğiz.