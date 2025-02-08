Microsoft Edge'in Yeni Özelliği Size Chrome'u Bıraktıracak

Microsoft'un Edge'i her ne kadar pek çoğumuz için bir Google Chrome indirme aracı olsa da yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Üstelik bu özelliklerden bazıları, kullanıcıların "üvey evlat" muamelesi yaptığı tarayıcıyı rakiplerinin önüne geçiriyor. Son olarak Edge, birden açılan ve tüm ekranınızı kaplayan istenmeyen pop-up pencereleri otomatik engelleyen bir özellik kazandı. İşte detaylar!

Microsoft Edge Artık Pop-Up Pencereleri Engelleyecek

Eğer intermette vakit geçirirken birden karşınıza çıkan ve tüm ekranı kaplayan pop-up pencereler sinirinizi bozuyorsa, Microsoft Edge'in yapay zeka destekli "Scareware Blocker" aracının yeni özelliği ilginizi çekebilir. Tarayıcı, bu özellikle birlikte sizi bu dertten kurtarabilir.

Belirtmekte yarar var ki bu özellik sayesinde Edge, gerçekten de istenmeyen pop-up'ları engelliyor. Ancak burada "istenmeyen" kelimesi size bir tür reklam engelleyici izlenimi kazandırmasın. Bildiğiniz üzere reklam engelleyici kullanmak girdiğiniz platformun para kazanmasını önlediği için doğru bir şey değil.

Bu nedenle Edge'in yeni özelliği standart reklamları değil, dolandırıcılık ve sahtekarlık odaklı pop-up'ları engelilyor. Yapay zeka sayesinde ekrandaki içeriği analiz eden bu özellik, açılan pencerenin dolandırıcılık amaçlı olup olmadığını algılyor ve duruma bağlı olarak bu açılır pencereleri engelilyor. Ayrıca kullanıcılara sayfayı kapatma veya gezintinize devam etme seçenekleri sunuluyor.

Eğer "ekrandaki içeriği analiz etme" kısmı sizi şüpheye düşüyorsa merak etmeyin. Microsoft'un açıklamasına göre Edge'in "Scareware Blocker" özelliği hiçbir kişisel bilginizi şirketle paylaşmıyor ya da kaydetmiyor. Özelliği etkinleştirmek için Edge tarayıcısında Ayarlar > Gizlilik, Arama ve Hizmetler bölümüne gidip "Scareware Blocker" seçeneğini açmanız yeterli.

Eğer bu seçenek görünmüyorsa, tarayıcınızı güncellemeniz veya yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu ve benzeri özelliklerin sayısı da hızla artarken, şu an için Google'ın Chrome ile domine ettiği pazarda işler yakın gelecekte değişecek gibi duruyor.