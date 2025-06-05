Android Telefonunuz Varsa Instagram'ı Hemen Silmek İsteyeceksiniz

Sık sık veri ihlali ile gündeme gelen Meta, bu defa da Android telefon kullanıcılarını kızdırdı. Yapılan araştırmalara göre Meta, Android kullanıcılarının tarayıcı geçmişine erişiyor ve bunu gizlice yapıyor. Telefonlarında Facebook veya Instagram gibi Meta şirketine ait uygulamalar yüklü olanların tamamı bu veri ihlalinden etkilendi.

Meta, bu olay ortaya çıktıktan sonra apart topar izlemeyi durdurduğunu söyledi. Ancak milyonlarca kullanıcı çoktan etkilendi.

Android Telefonların Kendi İçindeki Sistemle Veri Sızdırıldı

Meta'nın gündeme geldiği yeni veri sızıntısı, Android telefonların içindeki "localhost" sistemi kullanılarak gerçekleştirildi. Localhost sistemi normal şartlarda bir cihazın kendi içindeki veri akışını sağlamakla görevlidir. Ancak Meta, bu sistemi manipüle ederek tarayıcı-uygulama ikilisi arasında gizli gizli bağlantı kurmuş. Bunu da özellikle Instagram uygulamasına tutunarak yapmış.

Yapılan araştırmalar; 17 binden fazla sitenin localhost bağlantısıyla cihazlara ulaştığını ortaya koymuş. Söz konusu web siteleri, Android'in talep ettiği bütün izinleri baypas ederek verileri ele geçirdi.

Meta: "Google ile Aramızda Bir Yanlış Anlaşılma Oldu"

Buzzfeed gibi bilinen web siteler bile bu veri ihlaline dahil olurken, Meta'dan şöyle bir açıklama geldi:

Google ile aramızdaki politikalarda bir yanlış anlaşılma söz konusu olmuş. Bu sorunu en kısa sürede çözeceğiz. O yüzden özelliği şimdilik durduruyoruz.

Veri ihlalinin arkasında "Meta Pixel" ve "Yandex Metrica" adlı izleme kodları yatıyor. Bu kodlar sayesinde web sitesine giriş yapanların davranışları izleniyor.

DuckDuckGo gibi tarayıcılar bu izlemeleri kısmen engelledi. Firefox, Edge ve Google Chrome gibi tarayıcılar ise engelleyemedi.