Bu Telefonlarda YouTube Çalışmayacak! Listede Popüler Modeller de Var

Gün içerisinde telefondan YouTube videolarını izlemekten keyif alan kişiler için üzücü bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda bazı telefonlarda YouTube artık çalışmayacak. Paylaşılan listede günümüzde hâlâ kullanılmaya devam edilen telefonlar da yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ı çalıştırmayacak telefonlar listesi paylaşılmıştı. Bu kez YouTube uygulamasının kullanılamayacağı telefonlar belli oldu. 20.22.1 sürümüne güncellenen YouTube için iOS 16 ve üzeri işletim sistemi sürümü zorunlu hâle geldi.

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE (Birinci nesil) isimli telefonlarda YouTube uygulaması çalışmayacak. iPad tarafında da iPadOS 16 ve üzeri bir işletim sistemi sürümü şartı getirildi. Buna göre iPad Air 2 ve iPad Mini 4 modellerinde söz konusu uygulama kullanılamayacak.

Bu desteğin yalnızca uygulama için geçerli olduğunu belirtelim. Yani bu iPhone ve iPad modellerinde web tarayıcısı üzerinden YouTube kullanılmaya devam edilebilecek.

YouTube Hangi Telefonlarda ve Tabetlerde Çalışmayacak?