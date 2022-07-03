Meta, Kripto Para Cüzdanı Novi'yi Kapatıyor

Şirketin isminin Meta olarak değiştirilmesiyle büyük bir dönüşüme hazırlanan milyarder, şirketin gelecek politikalarını metaverse, blockchain ve dijital kimlik gibi yeni gelişen teknolojilere bağlamıştı. Fakat son verilere göre oldukça büyük kayıplar yaşayan şirket, yeterli ilgiyi göremeyen Novi dijital cüzdanının fişini çekiyor.

Ekim 2021'den beri hizmet veren Meta'nın kripto para cüzdanı Novi, büyük umutlarla piyasaya sürülmüştü. Özellikle NFT'lerin Meta ekosistemine aktarılmasında önemli rol oynaması beklenen Novi, kullanıcıların pek ilgisini çekmedi.

Meta, Kripto Para Konusunda Yeniden Yapılanmaya Gidiyor

İlk denemeleri olan kripto para Libra/Diem, 2022'nin başında kapatılmıştı. Tüm bu gelişmelere rağmen Mark Zuckerberg blockchain teknolojilerinden umudu kesmiş değil. Yakın zamanda Facebook Pay ödeme sistemini Meta Pay olarak değiştirip kripto paralara uygun hale getirmeyi planlayan şirket, kripto para hakkındaki geçmiş başarısızlıkları silerek yeni bir sayfa açmak istiyor.

Novi kullanıcılarının olabilecek en yakın zamanda hesaplarındaki paraları aktarmasını isteyen Meta, herhangi bir alım işleminin artık yapılamayacağını belirtti. 20 Temmuz'dan sonra Novi içerisinde alım ve satımlar durdurulacak.