Meta’nın Skandalları Bitmiyor: Kullanıcıların Verilerine Özel Erişim Sağladığı İddia Ediliyor!

23 Mart'ta açıklanan mahkeme belgeleri, Meta'ya karşı yapılan önemli bir kartel davasının bir parçası olarak geçen Nisan ayında dosyalanan, Silicon Vadisi'nin en büyük iki oyuncusu arasındaki karmaşık ilişkiyi ortaya çıkardı.

ABD vatandaşları Maximilian Klein ve Sarah Grabert tarafından açılan toplu dava, Netflix ve Facebook'un 'özel bir ilişki' yaşadığını ve sosyal medya platformunun yayın sitesine kullanıcı verilerine 'özel erişim' sağladığını iddia etti.

İki Silicon Vadisi oyuncusu, Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings ile Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg arasındaki kişisel ilişkiden dolayı en azından 2011'den bu yana Facebook'un reklam hedefleme ve sıralama modellerini hızlandıran özel ortaklıklar ve entegrasyonlar konusunda anlaştı.

Facebook Güvenlik Skandalları Nedeniyle Davalarla Karşı Karşıya

Avukatlar, Hastings'in Facebook'un yönetim kuruluna katılmasının bir ay içinde olduğunu iddia etti ve iki şirketin Netflix'e Facebook'un kullanıcıların özel mesaj kutularına programlı erişim sağlayan bir "Inbox API" (Uygulama Programlama Arayüzü) anlaşması imzaladığını belirtti.

Karşılığında, Netflix her iki haftada bir, kendi kullanıcılarının platformla nasıl etkileşimde bulunduğunu gösteren bir rapor sunacaktı. Facebook, Ekim 2021'de adını Meta olarak değiştirdi.

Meta, Silicon Vadisi'nin büyük bir kısmıyla birlikte, kullanıcıların özel bilgilerini işleme şekli nedeniyle milyonlarca dolarlık ceza ödemek zorunda kaldı.

2022'de, İrlanda, yarım milyardan fazla kullanıcıya ait verilerin çevrimiçi sızdırılmasının ardından Meta'ya 265 milyon avro (284 milyon dolar) para cezası verdi.

2018 ve 2019 yılları arasında platformu kullanan kullanıcıların tam adları, telefon numaraları, konumları ve doğum günleri, Meta'nın bir güvenlik açığından yararlanan bir 'kötü niyetli kişi' tarafından çevrimiçi olarak sızdırıldı.

Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Aleyhine Kullanıldı

Aynı yıl içinde, Meta, Brexit oylamasındaki rolü ve 2016 başkanlık seçimlerindeki rolünün ortaya çıkmasının ardından dikkatleri üzerine çeken İngiliz sosyal medya mühendislik şirketi Cambridge Analytica ile ilgili bir güvenlik ihlali davasını çözmek için 725 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Milyarder Robert Mercer'ın büyük ölçüde sahibi olduğu veri şirketi, milyonlarca seçmen hakkında profiller oluşturmak için Facebook verilerini hatalı bir şekilde elde etti ve bu veriler dünya çapındaki seçimleri etkilemek için kullanıldı.

Mercer, Cambridge Analytica'ya en az 15 milyon dolar yatırım yapmıştı ve kızı Rebekah, veri firmasının yönetim kurulunda yer alıyordu.

Facebook'un eski teknoloji başkanı Mike Schroepfer, 2018'de Facebook kullanıcılarının Cambridge Analytica ile hatalı bir şekilde paylaşılan verilerinin 87 milyon kullanıcıya kadar ulaştığını belirtti, bu rakam ilk tahmin olan 50 milyon kişiden 37 milyon daha fazla.

Schroepfer'in yerine geçen Andrew Bosworth, 2020'de sızdırılan bir iç yazışmada, Cambridge Analytica skandalının bir olay olmadığını iddia etti.

The New York Times'ta yer alan bir habere göre, her iki şirketin yöneticileri, siyasi kampanyalarda çalışmak üzere resmi bir ortaklık kurmayı düşündüler, ancak anlaşma daha sonra gerçekleşmedi.

Buna rağmen, bir Palantir çalışanının Cambridge Analytica ile sosyal medya verilerini kullanarak seçmenlerin psikolojik profillerini oluşturmak için çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Verilerin yanlış kullanımının ötesinde, Cambridge Analytica CEO'su Alexander Nix'in şirketin 'bal kovaları' olarak adlandırdığı kadınları işe alarak politikacıları baştan çıkarmalarını, bilgi elde etmelerini veya onları kompromat malzemeleriyle tuzağa düşürmelerini ve yabancı seçimleri etkilemek için rüşvet vermelerini önerdiği ortaya çıktı.

Meta'ya karşı toplu dava açan iki başlıca davacı, 'Cambridge Analytica skandalının 2018'de patlak vermesiyle Facebook'un gizlilik korumalarının eksikliğini ve düşük kaliteli veri gizliliği uygulamalarını ortaya çıkardığından beri', ikisinin de platforma güvenmediğini ve diğer insanların gizliliğinin saygı görmesini sağlamak için dava açmak istediğini belirtti.