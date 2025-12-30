Meta, ChatGPT'nin En Büyük Rakiplerinden Birini 2 Milyar Dolar Ödeyerek Satın Aldı

Yapay zeka yarışında geride kalan Meta, rakipleriyle arayı kapatmak için kritik bir hamle yaptı. Şirket, Singapur merkezli yapay zeka girişimi Manus'u 2 milyar dolara satın aldı. Sadece sorularınıza cevap veren bir sohbet botu olmanın ötesine giden ve "ajan" özelliğiyle karmaşık görevleri yerine getirebilen Manus, çok yakında Meta'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlarına entegre edilecek.

Meta, Manus'u 2 Milyar Dolar Karşılığında Satın Aldı

Meta, sahip olduğu sınırsız imkanlara rağmen söz konusu yapay zeka olduğunda rakiplerinin oldukça gerisinde. Örneğin şirketin yapay zeka asistanı Meta AI, WhatsApp'a bile entegre olmasına rağmen neredeyse kimse tarafından tercih edilmiyor.

Bu durumu değiştirmek isteyen şirket, son zamanların en popüler yapay zeka platformlardan biri olan Manus'u satın aldı. Manus, halihazırda pek çok kullanıcısı ve yıllık 100 milyon dolar üzerinde geliri olan bir şirket. Bu nedenle anlaşma Meta'ya pahalıya patladı.

Sosyal medya devi, Manus için şirketin bir sonraki yatırım turunda hedeflediği değerleme olan 2 milyar doları gözden çıkardı. Bu Türk parası ile ile seksen beş milyar sekiz yüz seksen dört milyon altı yüz bin TL yapıyor. Ancak bu para Meta için hiçbir şey.

Meta, sadece 2025 yılında yapay zeka yatırımları için 60 milyar dolar harcadı. Ancak yatırımcılar, ortada kullanılan bir yapay zeka aracı bile yokken o araçlar için 60 milyar dolar altyapı harcaması yapılmasına pek de sıcak bakmadı.

CEO Mark Zuckerberg'ün bu hamlesi, endişeleri gidermeyi ve yatırımcı baskısını azaltmayı hedefliyor. Manus kullanıcıları için güzel haber şu ki platform kapatılmayacak ya da isim değiştirmeyecek. Yani Manus AI diye arattığınızda karşınıza Meta AI sitesi çıkmayacak.

Bunun yerine Meta, Manus'un altyapısını kendi AI araçlarına güç vermek için kullanacak. Manus teknolojileri Meta AI maskesi ile Facebook, Instagram ve WhatsApp ekosistemine dahil edilecek. Anlaşmanın önündeki tek prüz ise Çin faktörü.

Manus, geçtiğimiz yıllarda dağ gibi büyüyen masraflarını azaltmak için pek çok yapay zeka şirketi gibi yatırımcılardan para aldı. Bu yatırımcılar arasında Tencent, ZhenFund ve HSG gibi şirketler bulunuyor. Meta ise endişeleri gidermek için Çinli yatırımcılarla ilişiği keseceğini açıkladı.