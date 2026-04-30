200 MP Kameralı Katlanabilir Telefon Yolda! Oyun Canavarı Olacak

vivo, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Katlanabilir yapıda olacak X Fold 6 isimli bu cihazın daha önce her ne kadar Snapdragon işlemci kullanacağı iddia edilmiş olsa da yeni bir sızıntı, akıllı telefonun bir Dimensity işlemcisinden güç alacağını gösteriyor. Ayrıca katlanabilir telefonlar arasında oldukça iddialı bir bataryaya sahip olacağı ileri sürüldü.

vivo X Fold 6'nın Özellikleri Neler Olacak?

Birinci Ekran: 8.01 inç boyutunda, 2K çözünürlük sunan ekran

İkinci Ekran: 6.51 inç boyutunda ikinci ekran

6.51 inç boyutunda ikinci ekran Güvenlik: Yan tarafta parmak izi okuyucu

Dayanıklılık: IP58 veya IP59 (Belirli dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılık)

IP58 veya IP59 (Belirli dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılık) İşlemci: Dimensity 9500

Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 20 MP + 20 MP

vivo X Fold 6'da Hangi İşlemci Olacak?

vivo X Fold 6'nın MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisinden güç alacağı öne sürüldü. Daha önce vivo X300 ve vivo X300 Pro isimli modellerde de gördüğümüz bu işlemci şu an yoğun efektlerin devreye girdiği dövüş mekaniklerine sahip Wuthering Waves'te bile yüksek ayarlarda 60 FPS almanıza olanak tanıyor. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Delta Force gibi oyunlarda ise 120 FPS elde ediliyor.

vivo X Fold 6'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ayrıca biri ana ekranda, diğeri ikinci ekranda olmak üzere 20 megapiksel çözünürlüğünde iki adet ön kamera yer alacak.

Bu arada karşılaştırma yapmak adına da vivo X Fold 5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edildiğini belirtelim. Bu da bize yeni modelin kamera tarafında iyileştirmelerle geleceğini gösteriyor.

vivo X Fold 6'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun birinci ekranı 8,01 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak ve 2K çözünürlük sunacak. İkinci ekran ise 6,51 inç ekran büyüklüğünde olacak. Ekran teknolojisi, yenileme hızı ve benzeri detaylar ise henüz belirsizliğini koruyor vivo X Fold 5'te her iki ekran için de 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekran tercih edilmişti. Dolayısıyla bu modelde de aynı özellikleri görebiliriz.

vivo X Fold 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X Fold 5 için 6.999 yuan (46 bin 280 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Markanın bu yeni katlanabilir telefonu X Fold 6, öncekine göre çok daha gelişmiş bir donanıma sahip olacak. Bunu dikkate alacak olursak yeni telefonun da 7.300 yuan (48 bin 271 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülebileceğini söylemek mümkün. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde başlangıç fiyatı vergiler ve diğer ek maliyetlerle beraber 95 bin TL civarı olabilir.

vivo X Fold 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Markanın şu an Türkiye'de vivo X300, vivo X200 FE, vivo Y31 gibi birçok akıllı telefonu satılıyor ancak bunların arasında ne yazık ki bir önceki model olan vivo X Fold 5 bulunmuyor. O yüzden bu yeni telefonun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Elbette ki konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini de unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

vivo X Fold 6'nın katlanabilir telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Bunun nedenleri arasında ise büyük batarya, gelişmiş kamera ve oyunlarda üst düzey performans sunan Dimensity 9500 işlemcisi bulunuyor. Dolayısıyla bu telefonun geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentilerini karşılayacağını söylemek mümkün. Tabii, bunu da günün sonunda satışlara olumlu yansıması olacaktır.