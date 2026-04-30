Apple’dan Şok Karar: 160 Bin TL’lik Vision Pro Rafa Kaldırıldı

Apple’ın 2023’te piyasaya sürdüğü karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu hatırladınız mı? Sadece bazı ülkelerde satışa sunulan bu cihaz, markanın oluşturmak istediği karma gerçeklik serisinin ilk üyesiydi ve teknoloji devinin beklentileri de oldukça yüksekti. Hatta ilk tanıtıldığında oldukça havalı görünüyordu. Ancak Vision Pro, çıkış döneminde kısa süreli bir ilgi görse de zamanla büyük ölçüde unutuldu. Son gelen bilgilere göre Apple da artık bunu kabul etmiş durumda.

Apple, Vision Pro'dan Vaz mı Geçti?

Güvenilir bir sızıntı kaynağına göre ABD’li teknoloji devi, beklenen etkiyi yaratmaması sebebiyle Vision Pro’dan umudunu keserek kaynak ayırmayı bıraktı. Bu doğrultuda daha ülkemizde bile satışa çıkmayan gözlük üzerinde çalışan ekibin dağıtıldığı iddia ediliyor. Şirketin projeyi rafa kaldırmaya başlamasıyla birlikte ekip üyelerinin farklı departmanlara kaydırıldığı belirtiliyor.

Aslına bakacak olursak Vision Pro, ilk tanıtıldığında M2 işlemciyle gelmişti. Geçtiğimiz yılın ekim ayında ise Apple, cihazı M5 işlemciyle güncelledi ve üretimini bu daha güçlü işlemciyle sürdürmeye başladı. Bu güncelleme 120 Hz yenileme hızı ve yaklaşık 30 dakika daha uzun pil ömrü gibi iyileştirmeler sundu.

Ancak şirket, bu yükseltmeye rağmen düşük olan satışları yükseltmeyi başaramadı. Apple’ın M5 güncellemesinden bir miktar umutlu olduğu biliniyordu fakat sonuç beklendiği gibi olmadı. Sonuç olarak şirketin Vision Pro defterini kapattığı öne sürülüyor.

Firmanın Vision Pro defterini kapattığı öne sürülse de satış tarafında nasıl bir yol izleneceği henüz netleşmiş değil. Ürün markanın resmî web sitesinde hâlâ satışta yer alıyor. Cihaz üretime ve satışa devam mı edecek, yoksa üretim tamamen durdurulup sadece eldeki stoklar tükenene kadar mı satılacak, bu sorular şimdilik yanıtsız.

Apple Vision Pro Neden Beklenen Etkiyi Yaratamadı?

Apple Vision Pro’yu satın almak için birçok neden sayılabilir ancak almamak için de birçok sebep var. Bu sebepler ise aslında cihazın beklenen etkiyi yaratamamasının temel sebepleri. Bunların başında ise yüksek fiyat geliyor. Vision Pro, 3 bin 499 dolar (yaklaşık 160 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse en iyi karma gerçeklik gözlüklerinden Meta Quest 3 599,99 dolar, Meta Quest 3S ise 349,99 dolar. Yani Apple'ın karma gerçeklik cihazı ile rakipleri arasında ciddi bir fiyat farkı bulunuyor.

Evet, Vision Pro görüntü kalitesi, göz takibi ve ultra düşük gecikme gibi avantajlarıyla öne çıkıyor ancak kullanıcıların büyük çoğunluğu bu özellikler için 599,99 dolar yerine 3 bin 499 dolar ödemeyi tercih etmiyor. Elbette bu fiyatı vermeyi kabul edenler de var ancak bu kullanıcıların bir kısmının sonradan ürünü iade ettiği belirtiliyor.

Hatta yüksek ücret ödeyip pişman olanların sayısının az olmadığı ifade ediliyor. Nitekim Vision Pro’nun iade oranının oldukça yüksek olduğu biliniyor. Bu arada toplam satışların ise piyasaya sürüldüğünden bu yana yaklaşık 400 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Aynı sene çıkan Meta Quest 3 ise şu ana kadar 1 milyondan fazla sattı.

Apple’ın Yeni Hedefi Ne?

Mevcut bilgilere göre Apple’ın akıllı gözlüklere odaklandığı öne sürülüyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bu ürünle ilgili ilk detaylar da ortaya çıkmıştı. Cihazın özellikle yapay zekâ odaklı, günlük kullanıma uygun ve oldukça hafif olacağı ifade ediliyor. Bu sayede Apple’ın şu anda akıllı gözlük pazarında lider konumda olan Ray-Ban Meta gibi modellere doğrudan rakip olmayı hedeflediği konuşuluyor.

Editörün Yorumu

Apple’ın Vision Pro’dan umudunu kesmesine açıkçası pek şaşırmadım. Zaten yıllardır gelen veriler, şirketin eninde sonunda böyle bir adım atmak zorunda kalacağını gösteriyordu. Aksi durumda bu durum maliyet açısından geri dönüp firmaya zarar yazacaktı. Sonuçta Apple, karma gerçeklik tarafında ilerlemek için büyük bir ekip çalıştırıyor ve bu ekip doğal olarak ciddi bir maliyet oluşturuyor. Üstelik tek gider kalemi de bu değil.

Bununla birlikte Vision Pro’nun beklenen etkiyi yaratamamasının en büyük sebebinin fiyatı olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl Meta’nın Quest 3S modelini satın aldım ve bu benim ilk karma gerçeklik gözlüğüm oldu. Beklentilerimi ise büyük ölçüde karşıladı. Sadece kullanım süresi konusunda çok memnun kalmadım ancak zaten daha uzun pil ömrü sunan bir alternatif de yoktu. Sonuç olarak Meta Quest 3S'in Vision Pro’ya karşı daha mantıklı olduğuna dair düşüncem daha da netleşti.