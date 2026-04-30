13.380 mAh Bataryalı Tablet Tanıtıldı! 144Hz Ekran ve 12 GB RAM'i Var
OnePlus Pad 4'ün özellikleri ve fiyatı açıklandı. Çok güçlü işlemciye sahip Android tablet, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Android 16 tabanlı OxygenOS 16'ya sahip OnePlus Pad 4 için 59.999 rupi (28.519 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Tablette 13,2 inç ekran boyutu, 2400 x 3392 piksel çözünürlük, LCD ekran, 144Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık, 12 GB'a kadar RAM seçenekleri, 512 GB'a kadar depolama seçenekleri, 13 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera, 13.380 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği mevcut.
- Cihazda Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. Bu işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabiliyor.
Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. OnePlus, Pad 4'ü tanıttı. Böylece cihazın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Tablet, yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Cihazda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Dolayısıyla mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.
OnePlus Pad 4'ün Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 13,2 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 3392 piksel
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Parlaklığı: 1000 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 13.380 mAh
- Hızlı Şarj: 67W
- Boyut: 289,71 x 209,76 x 5,94 mm
- Ağırlık: 672 gram
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OxygenOS 16
OnePlus Pad 4'ün İşlemcisi Nasıl?
OnePlus Pad 4'te MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Böylece tablette mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer alıyor. Serinin bir önceki modeli OnePlus Pad 3'te ise Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırdığını belirtelim. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli bir şekilde çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.
OnePlus Pad 4'ün Ekran Özellikleri Neler?
Kahverengi ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan tablet, 13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip. Tablet, LCD ekranda 2400 x 3392 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.
Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Pad 3'te 13,2 inç ekran boyutu, 2400 x 3392 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.
OnePlus Pad 4'ün Bataryası Kaç mAh?
OnePlus'ın yeni tableti, 13.380 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, yoğun kullanımda bile cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Pad 4 ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Pad 3'te 12.140 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.
OnePlus Pad 4'ün Kamera Özellikleri Neler?
Pad 4'ün arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteleri çin 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Serinin bir önceki modelinde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.
OnePlus Pad 4 Türkiye'de Satılacak mı?
OnePlus Pad 4'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhang ibir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 3 satılmıyor. Dolayısıyla Pad 4'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.
OnePlus Pad 4'ün Fiyatı Ne Kadar?
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 59.999 rupi (28.519 TL)
- 12 GB RAM ve 512 GB depolama: 64.999 rupi (30.896 TL)
OnePlus Pad 4'ün 59 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 28 bin 519 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. OnePlus Pad 4'ün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.
Editörün Yorumu
Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OnePlus Pad 4'ün işlemcisi dikkatimi çekti. Tabletin güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada bence LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olurdu çünkü AMOLED daha canlı renklere sahip.
Bir tablette işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz yönde etkiliyor. Pad 4'ün yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağnıı belirteyim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.