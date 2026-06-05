Meta'nın Akıllı Gözlüğü İnsanları Hatırlayacak! Yeni Özellik Ortaya Çıktı

Meta, son sönemlerde sosyal medya platformlarındaki kullanıcı etkileşimini artırmak için yapay zekâ tabanlı yenilikler üzerinde çalışıyor. Ancak şirket, akıllı gözlük tarafındaki yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Kısa süre önce Meta'nın yeni nesil akıllı gözlüklerine ilişkin bir patent başvurusu ortaya çıkmıştı. Şimdi ise şirketin akıllı gözlükleri için geliştirdiği "NameTag" adlı yeni bir özelliğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Peki Meta NameTag özelliği ne işe yarayacak?

Meta'nın NameTag Özelliği Nedir, Nasıl Çalışacak?

Meta, kısa süre önce yapay zekâ uygulaması Meta AI için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte uygulamanın kaynak kodlarında "NameTag" ifadeleri geçtiği fark edildi. Daha önce de gündeme gelen bu özelliğin henüz kullanıcılara sunulmayan yeni bir sistem olduğu belirtiliyor. İddialara göre NameTag, Meta'nın akıllı gözlükleri aracılığıyla kullanıcıların karşılaştıkları kişileri yüz tanıma teknolojisiyle kaydetmesine ve daha sonra bu kişileri yeniden tanımasına olanak sağlayacak.

Meta'nın akıllı gözlüklerinin kameralarıyla gördüğü kişilerin yüzlerini daha önce kaydedilen yüzler ile karşılaştırarak tanıyabileceği ve eşleşme durumunda kullanıcıya bildirim gönderebileceği belirtiliyor. Ancak söz konusu özellik henüz Meta tarafından resmî olarak duyurulmuş değil. Haliyle kullanıcılar da erişemiyor. Bu nedenle sistemin nasıl çalışacağına dair detaylı bilgiler mevcut değil.

Meta NameTag Özelliği Kimlere Göre?

Meta'nın üzerinde çalıştığı NameTag özelliğinin özellikle çok sayıda insanla tanışan ve isimleri hatırlamakta zorlanan kullanıcılara fayda sağlaması bekleniyor. Akıllı gözlüklerin daha önce kaydedilen kişileri tanıyabilmesi özellikle iş dünyasında sık sık yeni insanlarla görüşen kullanıcılar için kullanışlı olabilir.

Bunun yanı sıra özellik, görme engelli veya yüzleri ayırt etmekte zorlanan kişiler için de önemli bir erişilebilirlik imkânı tanıyacak. Akıllı gözlüklerin karşıdaki kişiyi tanıyarak kullanıcıya bilgi vermesi, günlük hayatta sosyal olmayı kolaylaştırabilir ve kullanıcıların çevrelerindeki insanları daha rahat tanımasına yardımcı olabilir.

İnsan Yüzleri Nereye Kaydedilecek?

Peki kullanıcıların daha sonra tanınması amacıyla kaydettiği yüzler tam olarak nerede saklanacak? Meta, özellik ile ilgili detayların ortaya çıkmasının ardından konu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı. Şirketin açıklamasına göre NameTag için merkezi bir yüz veritabanı oluşturulması planlanmıyor. Ancak yüz verilerinin tam olarak nerede depolanacağı veya nasıl işleneceği konusunda herhangi bir detay paylaşılmış değil.

Dolayısıyla ortada hâlâ yanıt bekleyen önemli soru işaretleri bulunuyor. Meta'nın bu konuda oldukça dikkatli hareket etmesi bekleniyor. Zira şirket geçmişte yüz tanıma teknolojileri ve biyometrik verilerin saklanması nedeniyle ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalmış, hatta bazı uygulamalarından geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Meta'nın önümüzdeki aylarda NameTag hakkında daha fazla detay paylaşması ve özellikle yüz verilerinin saklanması ile işlenmesine ilişkin soru işaretlerini gidermesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Bir akıllı gözlük kullanıcısı değilim. Kullansam bile günlük hayatımda çok fazla insanla karşılaşmadığım için böyle bir özelliğe ihtiyaç duyacağımı sanmıyorum. Açıkçası bu teknolojinin iş dünyasından ziyade özellikle görme engelli kullanıcılar arasında daha yaygın olacağını düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında oldukça faydalı olabileceği söylenebilir.

Ancak benim en çok merak ettiğim nokta tanınan yüzlerin nerede ve nasıl saklanacağı. Veri güvenliği konusu gerçekten büyük önem taşıyor. Gözler teknoloji devinde.