Meta Quest 3s'in Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı: Uygun Fiyatlı VR Gözlüğü Geliyor!

Meta Quest 3s, diğer adıyla Quest 3 Lite, geçtiğimiz birkaç ay içinde bazı pazarlama materyalleri ve fotoğraflar da dâhil olmak üzere birkaç kez sızdırılmıştı. Şimdi ise yeni bir sızıntı, Quest 3 ve Quest 2'ye kıyasla ne tür özellikler beklememiz gerektiğini gözler önüne seriyor.

İlk olarak X'te paylaşılan bu yeni detaylar, cihazın geliştirme sürecinde yer alan fakat ismi bilinmeyen kaynaklara dayanıyor.

Meta Quest 3s Neler Sunacak?

İddialara göre Meta Quest 3s, Meta Quest 3 ile aynı Snapdragon XR2 Gen 2 işlemciyi kullanacak. Ayrıca farklı bir sensör düzenlemesine rağmen Quest 3'ün özellikleriyle eşleşen, derece başına 18 piksel (PPD) geçişli çift 4MP RGB kameraya sahip olacak.

Exclusive: Meta Quest 3s (preliminary naming)



Project Codenames: Ventura, Panther



I have seen multiple devkits and spoken to several people familiar with the device. Here are all the things I have learned and feel comfortable sharing in a single infographic: pic.twitter.com/OFFURqVODS — Luna (@Lunayian) May 20, 2024

Öte yandan sızıntının sahibi Meta Quest 3s'in Quest 2 ile aynı göz başına 1.832 x 1.920 piksele sahip olacağını ve Quest 3'ün 2064 x 2208 çözünürlüğünün altında olacağını iddia ediyor.

Buna ek olarak Meta'nın sadece üç IPD ayar noktasına sahip Fresnel lensleri geri getireceği ve yeni modelinde giriş/çıkış derinlik ayarına sahip yeniden tasarlanmış bir yüz arayüzü kullanmayacağı söyleniyor. Tüm bunlar maliyetleri düşürecek ve Meta Quest 3s'in daha fiyat performans ürün olmasını sağlayacak.

Meta Quest 3 yakın zamanda piyasaya sürülmüş olmasına rağmen Meta Quest 2 satışları büyük artış gösteriyor çünkü çoğu kişi uygun fiyatlı bir ürünü üst düzey özelliklere kıyasla daha çok tercih ediyor.

Meta'nın Quest 3s ile kalite ve maliyet düşürme arasındaki bu dengeyi kurup kuramayacağını bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıktığında hep beraber göreceğiz. Peki sizin Meta Quest 3s'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.