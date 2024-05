Meta Quest 3s'in Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı: Uygun Fiyatlı VR Gözlüğü Geliyor!

Meta Quest 3s, diğer adıyla Quest 3 Lite, geçtiğimiz birkaç ay içinde bazı pazarlama materyalleri ve fotoğraflar da dâhil olmak üzere birkaç kez sızdırılmıştı. Şimdi ise yeni bir sızıntı, Quest 3 ve Quest 2'ye kıyasla ne tür özellikler beklememiz gerektiğini gözler önüne seriyor.

İlk olarak X'te paylaşılan bu yeni detaylar, cihazın geliştirme sürecinde yer alan fakat ismi bilinmeyen kaynaklara dayanıyor.

İddialara göre Meta Quest 3s, Meta Quest 3 ile aynı Snapdragon XR2 Gen 2 işlemciyi kullanacak. Ayrıca farklı bir sensör düzenlemesine rağmen Quest 3'ün özellikleriyle eşleşen, derece başına 18 piksel (PPD) geçişli çift 4MP RGB kameraya sahip olacak.

Exclusive: Meta Quest 3s (preliminary naming)



Project Codenames: Ventura, Panther



I have seen multiple devkits and spoken to several people familiar with the device. Here are all the things I have learned and feel comfortable sharing in a single infographic: pic.twitter.com/OFFURqVODS