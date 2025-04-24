WhatsApp Mesajlarınız Artık Asla Sızdırılmayacak

WhatsApp, kullanıcılarının mahremiyetine dair endişelerini bir nebze olsun hafifletecek yeni bir özellik duyurdu: Gelişmiş Sohbet Gizliliği.

Apple, Amazon, Microsoft, Netflix ve Meta'ya Şok "Vergi Kaçakçılığı" Suçlaması İNTERNET Dev teknoloji şirketlerinin son 10 yılda milyarlarca dolarlık vergiden kaçındığı iddiası ortalığı karıştırdı. Listede Netflix, Microsoft, Meta gibi isimler var.

WhatsApp Yapay Zeka Temelli Mesaj Analizi

WhatsApp zaten uçtan uca şifreleme, kaybolan mesajlar ve sohbet kilidi gibi güvenlik adımlarıyla dikkat çekiyordu. Şimdi bu yeni ayar, hem bireysel hem de grup sohbetlerinde geçerli olacak şekilde tasarlandı. Konuşmalar yalnızca uygulama içinde kalacak.

Özellik aktif hale getirildiğinde sohbetlerin dışa aktarılması engelleniyor, gönderilen görsel ve videoların cihazlara otomatik olarak indirilmesi durduruluyor ve yapay zeka temelli mesaj analizlerinin önüne geçiliyor.

Yani özetle mesajların başka bir platforma sızma ihtimali minimuma indiriliyor.

Meta Hisseleri Düşebilir

Meta'nın hisseleri de son dönemde oldukça konuşulan bir konu. Tam 62 analistin yaptığı değerlendirmeye göre Meta hisseleri için bir yıllık ortalama hedef fiyat 712,65 dolar olarak belirlendi. En yüksek tahmin 935 dolar, en düşük ise 260 dolar seviyesinde seyrediyor. Şu anki fiyatla karşılaştırıldığında, ortalama beklenti hisselerin %35'e yakın değer kazanabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, GuruFocus tarafından belirlenen "adil değer tahmini" 489,88 dolar seviyesinde. Bu da mevcut fiyatla karşılaştırıldığında aslında %6'lık bir düşüş ihtimaline işaret ediyor. Yatırımcılar için karmaşık sinyaller var.

Ama Meta "Outperform" denilen, beklentinin üzerinde performans gösteren hisseler arasında yer aldığından bu değerlendirme 1 ila 5 arasında verilen puanlamada 1.8 gibi olumlu bir değere karşılık geliyor.