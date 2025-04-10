Meta, WhatsApp İçin Bomba Gibi Özellikler Getirdi! İşte Tam Liste

Meta, sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yepyeni özellikler getirdi. iPhone sahiplerine bazı ayrıcalıkların bulunduğu güncelleme kapsamında sesli transkriptler, akış özetleri ve belge tarama gibi pek çok özellik bulunuyor. Gelin, Meta'nın getirdiği güncellemeye detaylıca bir bakalım...

WhatsApp Gruplarında Etkinlik Oluşturma

WhatsApp'a getirilen son güncelleme kapsamında toplu sohbetlerde kimin çevrimiçi olduğunu gösteren yeni bir "Çevrimiçi" göstergesi grup adının altında bulunuyor. Bildirimleri daha düzenli almak için ise "Öne çıkanlar" adı verilen yeni bir ayarla sadece etiketlendiğin ya da tanıdığın kişilerden gelen mesajlar için bildirim alabiliyorsunuz.

Artık birebir sohbetlerde de etkinlik oluşturulabiliyor ve etkinliklere "Belki" olarak yanıt verebiliyorsunuz. Etkinliklerde yanınıza bir kişiyi daha davet etme, etkinliğe bitiş zamanı ekleme ya da sohbette sabitleme gibi ek seçenekler de bulunuyor.

iPhone Kullanıcıları Belge Tarayabiliyor

Güncellemelerde iPhone sahiplerine yönelik bazı ayrıcalıklar da var. Örnek vermek gerekirse artık doğrudan WhatsApp üzerinden belge tarayabiliyorlar.

Özelliği kullanmak için uygulamanın ek simgesine tıklayıp "Belge tara" seçeneğiyle belgeleri kolayca dijital hale getirip sohbetten gönderebiliyorsunuz. İlaveten iOS 18 ile birlikte WhatsApp'ı varsayılan mesajlaşma ve arama uygulaması olarak ayarlamak da mümkün hale geldi.

Bu da demek oluyor ki artık iPhone'da gelen mesajlar doğrudan WhatsApp'a düşecek.

Artık iPhone'da görüntülü konuşma yaparken yakınlaştırma işlemi de yapılabiliyor. Ayrıca Meta, video görüşme kalitesini artırmak için altyapısını yenilediğini ve HD görüntüye geçişin artık daha hızlı olduğunu da açıkladı.

Sesli Mesajlar Otomatik Olarak Yazıya Dökülüyor

Bazen toplu taşıma, okul ve kütüphane gibi yerlerde sesli mesajları açmaya çekiniriz. Meta bu duruma el attı ve sesli mesajları otomatik olarak yazıya çeviren bir sistem geliştirdi. "Özellik özetleri" denilen bir başka sistem de güncellemeyle beraber uygulamaya eklendi. Kanallar için kısa video notları, paylaşılabilir QR kodlar ve sesli mesaj özetleri ile birlikte kanal yöneticileri de daha fazla içerik üretme şansına sahip olacak.

Son olarak, WhatsApp'ın masaüstü versiyonunda ortaya çıkan bir güvenlik açığı için de önemli bir yama yayınlandı. Windows kullanıcısı olarak WhatsApp kullanan biriyseniz bu güncellemeyi hemen almanız güvenlik açısından önemli.

Yeni özellikleri denemek için App Store veya Google Play üzerinden WhatsApp uygulamasını güncelleyebilirsiniz.