WhatsApp'ın Yeni Özellikleri Sanal Dolandırıcılığı Bitirecek!

Sosyal medya devi Meta, kullanıcıların korkulu rüyası haline gelen dolandırıcılık vakalarına karşı yeni önlemler alındığını duyurdu. Şirket, Siber Güvenlik Farkındalık Ayı kapsamında popüler mesajlaşma uygulamaları WhatsApp ve Messenger platformları için yeni güvenlik özelliklerini duyurdu.

Yakında kullanıma sunulacağı söylenen yeni özellikler, dijital dünyada artan dolandırıcılık girişimlerini gerçek zamanlı olarak tespit etmeyi ve hesap güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. İşte detaylar!

WhatsApp ve Messenger'a Yapay Zeka Destekli Güvenlik Özellikleri Geliyor

Meta'nın duyurduğu yeni güvenlik özelliklerinin merkezinde bazı yapay zeka destekli tespit araçları yer alıyor:

WhatsApp'ta Ekran Paylaşım Alarmı

Yeni özellik, dolandırıcıların en sık kullandığı taktiklerden biri olan ekran paylaşımı üzerinden banka bilgileri veya doğrulama kodları gibi hassas bilgileri çalma girişimlerinin önüne geçecek. WhatsApp'ta bir uyarı sistemi çalışan bu özellik ile birlikte artık tanımadığınız kişilerle yaptığınız görüntülü aramalar sırasında ekran paylaşımı yaparken bir uyarı mesajıyla karşılaşacaksınız.

Messenger'da Gelişmiş AI Koruma

Messenger için ise yapay zeka destekli gelişmiş bir dolandırıcılık tespit sistemi geliyor. Bu sistem, yeni kişilerden gelen zararlı mesajları işaretleyebiliyor, kullanıcılara sohbeti gözden geçirme teklifinde bulunuyor ve bir dolandırıcılık tespit edildiğinde engelleme veya bildirme gibi aksiyonlar için ipuçları sağlıyor.

Meta, Hesap Güvenliği İçin Geçiş Anahtarlarını Öneriyor

Firma, yeni özelliklerini duyurduğu açıklamada ayrıca artık pek çok platformda kullanılmaya başlanan geçiş anahtarlarının önemini de vurguluyor. Söz konusu sistem, kullanıcıların zamanla unutulabilen ve siber saldırılara karşı daha korunmasız olan klasik parolalar yerine parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik verileri veya PIN kodları ile hesaplarına erişmesini sağlıyor.

Meta, WhatsApp ve Messenger da dahil olmak üzere tüm platformlarında daha güvenli bir hesap koruması için kullanıcıların geçiş anahtarları kullanmasını teşvik ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta'nın yeni güvenlik önlemleri dolandırıcılık eylemlerine karşı yeterli mi? Yorumlarda buluşalım.