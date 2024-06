Meta Yapay Zeka Eğitimlerini Sona Erdirmek Zorunda Kalabilir!

Meta, giderek kızışan yapay zekâ sektöründeki rekabette âdeta varını yoğunu yeni geliştirdiği teknolojilere yatırıyor ancak yeni bir durum şirketin gelecekteki test ve çalışmaların durdurulmasına yol açabilir.

European Advocacy Group, yapay zekâ modellerini eğitmek için Facebook'tan eski kullanıcı verilerini kullanmasına izin verecek olan yaklaşan bir Meta politika değişikliği nedeniyle 11 Avrupa ülkesinde Meta aleyhine şikâyette bulundu.

Meta, Facebook Verilerini Yapay Zeka Eğitiminde Kullanıyor

NOYB ya da None of Your Business olarak adlandırılan grup, yetkililerden devreye girmelerini ve politikayı askıya almalarını isteyen bir basın duyurusunda Meta'nın "herhangi bir kaynaktan kişisel verileri alabilen ve herhangi bir bilgiyi tanımlanmamış 'üçüncü taraflarla' paylaşabilen tanımlanmamış bir 'yapay zekâ teknolojisi' için yıllarca süren kişisel paylaşımları, özel görüntüleri veya çevrim içi verilerini kullanmayı planladığını" söyledi.

Meta'nın bahsi geçen güncellenmiş gizlilik politikasının Haziran ayı sonunda hayata geçirilmesi planlanıyor. NOYB, bunun yaklaşık 400 milyon Avrupalı kullanıcıyı etkileyeceğini belirtirken, bu durumun kullanıcıların gelecekte paylaşım yaparken bile iki kez düşünmelerine yol açacağını belirtiyor.

Reuters'a göre bir Meta sözcüsü, "Yaklaşımımızın gizlilik yasalarına uygun olduğundan eminiz ve yaklaşımımız diğer teknoloji şirketlerinin Avrupa'daki yapay zekâ deneyimlerini geliştirme ve iyileştirme yöntemleriyle (Google ve Open AI dâhil) tutarlıdır." dedi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.