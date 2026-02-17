Instagram Hesabınız Siz Öldükten Sonra da Paylaşım Yapmaya Devam Edebilir
Meta, ölümden sonra sosyal medya hesaplarını aktif tutacak yapay zeka patenti aldı. Etik tartışmalar büyürken şirket "planımız yok" dedi.
⚡ Önemli Bilgiler
- Meta'nın kullanıcıların ölümünden sonra sosyal medya hesaplarını yapay zeka ile aktif tutmaya olanak tanıyacak bir teknoloji için patent aldığı ortaya çıktı.
- Sistem, kişinin geçmiş beğeni, yorum ve paylaşımlarından beslenerek dijital bir klon oluşturuyor. Bu klon yorum yapabiliyor, beğeni atabiliyor ve mesajlara yanıt verebiliyor.
- Uzmanlar teknolojinin yasın doğal sürecini sekteye uğratabileceği ve derin etik sorunlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Meta ise bu patentin hayata geçmeyeceğini iddia ediyor.
Meta'nın siz öldükten sonra bile sosyal medya hesaplarınızın aktif kalmaya devam etmesini sağlayacak bir yapay zeka teknolojisi için patent aldığı ortaya çıktı. Aralık 2024'te onaylanan patent, yapay zeka destekli bir sistemin vefat eden kullanıcının sosyal medya davranışlarını taklit etmesini öngörüyor.
Meta Ölü İnsanların Hesaplarını Canlandıracak Bir Patent Almış
Yapay zeka teknolojileri adeta bir salgın gibi yayılmaya devam ediyor. Öyle ki artık kullandığımız her ürün ve serviste "AI" ibaresini görmek mümkün. Meta da kuşkusuz bu şirketlerden biri. Mark Zuckerberg'ün liderliğindeki sosyal medya devi, bir süredir pek çok farklı yapay zeka projesi üzerinde çalışıyor. Bu projelerden bazıları oldukça ilginç olsa da büyük bir kısmı "buna ne gerek vardı ki?" sorusunun sorulmasına neden oluyor. Şirketin vefat eden kullanıcılarının hesaplarını aktif tutacak patenti de ikinci kategoriye giren ürünlerden.
Patente göre sistem, vefat eden kullanıcının geçmişteki beğenileri, yorumları ve paylaşımları gibi verilerle eğitiliyor. İşlem tamamlandığında kişinin dijital bir klonu oluşturuluyor. Bu klon, kişi hayatını kaybettikten sonra başkalarının içeriklerini beğenebiliyor, yorum yapabiliyor ve hatta mesajlara yanıt verebiliyor. Uzmanlar ise bu konuda endişeli. B teknolojinin yasın doğal sürecini sekteye uğratabileceği iddia ediliyor. Neyse ki Meta, oldukça ürkütücü olan bu özelliği hayata geçirmeyi planlamıyor.Yapılan açıklamaya göre bu proje sadece bir patent olarak kalacak.
Yine de bu açıklamanın yasal bir bağlayıcılığı yok. Yapay zeka teknolojileri biz kabul etsek de etmesek de hayatımızın bir parçası. Ancak çoğu şirket bu teknoloji ile ne yapacağını bilmiyor. Bu nedenle patent enstütileri bu gibi "dahiyane" fikirlerle dolu. Ancak Meta bu alanda ilk değil. Microsoft, 2021'de hayatını kaybetmiş kişileri simüle eden bir yapay zeka sohbet botu için patent almıştı. Ayrıca halihazırda başka şirketlerin de sosyal medya odaklı olmasa da benzer projeler üzerinde çalıştığını biliyoruz.
Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünenler ise Netflix'in popüler dizisi Black Mirror'ın Be Right Back isimli 2. sezon 1. bölümüne göz atabilir. Bölüm, Martha adlı genç bir kadının talihsiz bir kaza sonucu kaybettiği erkek arkadaşını yapay zeka ve robotik teknolojileri ile geri kazanmaya çalışmasını konu alıyor. Belirtmekte fayda var ki giderek daha fazla Black Mirror bölümü gerçeğe dönüşmeye başlıyor.