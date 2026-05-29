Fiyat İndirimi Xbox Game Pass'e Yaradı! Abone Sayısı Fırladı

Microsoft çatısı altında faaliyet gösteren Xbox, şubat ayında yaşanan yönetim değişikliğiyle gündeme gelmişti. Şirketin uzun yıllardır liderliğini üstlenen Phil Spencer'ın emekli olmasının ardından göreve Asha Sharma getirilmişti. Oyun dünyasında tartışmalara neden olan bu değişimle birlikte Sharma, Xbox'ta yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Uzun süredir büyüme konusunda beklentilerin gerisinde kalan ve çok sayıda oyuncuyu kaybeden Xbox için hızlı adımlar atan Sharma, yönetim kadrosunda yeniden yapılanmaya giderken marka kimliğinde de bazı değişiklikler yaptı. Bununla birlikte Game Pass abonelik ücretlerine peş peşe gelen zamların oyuncular arasında yarattığı memnuniyetsizliğin farkındaydı. Bu nedenle şirket, nisan ayında Game Pass fiyatı için indirim kararı aldı. Peki bu hamle beklenen sonucu verdi mi, abone sayılarına nasıl bir etki yarattı?

Xbox Game Pass Fiyat İndirimi İşe Yaradı mı?

İddialara göre Sharma, kısa süre önce yalnızca Xbox çalışanlarıyla paylaştığı bir şirket içi mesajda, geçen yıl yapılan fiyat artışlarının ardından büyümenin yavaşladığını ve abone kaybının hızlandığını kabul etti. Ancak yöneticiye göre yakın zamanda gerçekleştirilen fiyat indiriminin ardından hem yeni abone kazanımında artış yaşandı hem de mevcut kullanıcıların platformda kalma oranlarında iyileşme görüldü.

Bununla birlikte Sharma, Xbox'ın karşı karşıya olduğu sorunların tek bir hamleyle çözülemeyeceğini ifade etti. Şirketin sürdürülebilir bir büyümeyi yeniden yakalayabilmesi için ekibin önündeki sorunları aşmak adına daha fazla çalışması gerektiğini belirten yönetici, Xbox'ın geleceğiyle ilgili bazı zorlu kararların da kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Microsoft'un son bir yıl içinde binlerce çalışanla yollarını ayırdığı düşünüldüğünde söz konusu zor kararların yeni işten çıkarmaları da kapsayıp kapsamadığı merak ediliyor.

Xbox Game Pass Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Plan Eski Fiyat Yeni Fiyat Game Pass Ultimate 799 TL 529 TL Game Pass Premium 449 TL 409 TL Game Pass Essential 269 TL 269 TL Game Pass PC 449 TL 419 TL

Nisan ayında yapılan fiyat indirimiyle birlikte en fazla avantaj sunan Game Pass Ultimate paketinin aylık ücreti 799 TL'den 529 TL'ye düştü. Game Pass Premium aboneliği 449 TL yerine 409 TL'den satılmaya başlanırken, Essential paketinin fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yalnızca PC oyuncularına yönelik olan Game Pass PC aboneliğinin fiyatı ise 449 TL'den 419 TL'ye dütü.

Bu arada abonelik ücretlerinde indirime gidilmiş olsa da Microsoft, bu hamlenin karşılığında önemli bir avantajı da kaldırdı. Şirket, özellikle Game Pass Ultimate abonelerinin yararlandığı yeni Call of Duty oyunlarına çıkış gününde erişim imkânından vazgeçti.

Editörün Yorumu

Xbox'ın kısa süre önce gerçekleştirdiği fiyat indirimi bence gerçekten gerekliydi. Çünkü son zamlar oyuncular tarafından oldukça sert tepkiler görmüştü. Yapılan son indirimin bu tepkileri en azından bir nebze olsun azalttığını düşünüyorum. Nitekim şirketin paylaştığı verilere göre abone sayılarında yeniden artış yaşanması da bunu destekler nitelikte.

Benim asıl merak ettiğim konu ise bu etkinin kalıcı olup olmayacağı. Eğer önümüzdeki aylarda da abone sayıları artmaya devam ederse yapılan fiyat indiriminin uzun vadede işe yaradığını söyleyebiliriz. Ancak büyüme yalnızca bir veya iki ay görülür ve sonrasında yeniden yavaşlarsa, bu hamle sadece kısa vadeli bir çözüm olarak kalacaktır. Bu nedenle Microsoft'un uzun vadede oyuncuları platformda tutacak ve yeni kullanıcılar çekecek adımlar atması gerekiyor.